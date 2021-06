El Ayuntamiento mantendrá la circulación actual del puerto de Mahón durante la temporada de verano

El Ayuntamiento informa que mantendrá la circulación actual del puerto de Mahón durante la temporada de verano. El acuerdo firmado el año pasado con la asociación de comerciantes del puerto de Maó y con todos los grupos del consistorio acordaba la implantación del sentido único entre Ses Voltes y Costa d'en Reynés, una vez entrara en funcionamiento el nuevo ascensor del puerto de Mahón.



Pero el retraso de la entrada en funcionamiento del ascensor, por motivos técnicos que no dependen del consistorio, ha hecho que la inauguración de este nuevo servicio se haya hecho sobre el inicio de la temporada turística.

En consecuencia, el Ayuntamiento considera que ahora no es el momento idóneo para ejecutar el acuerdo y transformar a sentido único la parte del vial entre Ses Voltes y Costa d'en Reynés, ya que implicaría un tiempo de actuaciones y de alteraciones del tráfico en el vial del puerto en plena temporada de verano.

Por este motivo, el Ayuntamiento mantendrá la circulación del puerto durante la temporada de verano. Es importante señalar que el consistorio mantiene el acuerdo entre todas las partes, pero considera que éste no es el momento idóneo para su ejecución.



En este sentido, el Ayuntamiento de Maó sigue avanzando hacia un modelo de ciudad más amable y sostenible, en consonancia con la hoja de ruta de las principales ciudades europeas, que evolucionan hacia una tipología donde los peatones ganan cada vez más protagonismo y los espacios emblemáticos se convierten en un punto de encuentro de la gente, que se reúne y desarrolla su actividad social y económica.