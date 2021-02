El alcalde de Maó, Héctor Pons, y la Teniente de Alcaldía de Cultura y Medio Ambiente, Concha Juanola, han presentado la campaña “No embruteu, feim ciutat”. El objetivo de la iniciativa es concienciar a la población sobre la necesidad de mejorar la gestión de residuos y de luchar contra el incivismo del abandono de trastos en la vía pública, sin cita previa.



La campaña también incluye una iniciativa para luchar contra los orines de perros a frente de las casas del municipio y, durante los últimos días, también se ha repartido el calendario de residuos municipal.

En este sentido, hay que recordar que el Ayuntamiento de Maó dispone de un servicio gratuito de recogida de trastos, con cita previa. Sin embargo, este año, el Ayuntamiento de Maó ha reservado una partida de 100.000 euros de los presupuestos municipales, por frente al incivismo de las personas que abandonan sus "trastos" en la vía pública, sin cita. Se trata de una partida externa del contrato del Servicio de Limpieza Municipal, y que se podría utilizar para otras iniciativas.

Así, la campaña cuenta de 3 elementos principales:

Adhesivos referidos al abandono de trastos

Respecto al primero de los elementos de esta campaña, se trata de unos adhesivos que se colocarán en aquellos voluminosos que abandonan -de forma ilegal y sin cita previamente en la vía pública. De esta manera se pretenden visualizar aquellas conductas incívicas que perjudican al conjunto de la ciudadanía. Estos adhesivos incluyen la frase "No sin cita" y recuerdan el servicio gratuito de recogida de trastos, con cita previa, del Ayuntamiento, así como el número de teléfono de este servicio.

Adhesivos destinados a prevenir orines de perros

Por otra parte, la campaña también incluye el reparto de unos adhesivos destinados a la lucha contra los orines de los perros a los frente a las casas del municipio. Diseñadas por el Ayuntamiento, incluyen el mensaje "Aquí, no". Estarán disponibles en la Oficina de Atención al

Ciudadano (OAC), con el fin de que los interesados ​​puedan recoger y aferrarse, voluntariamente, al frente de su casa.

Calendario de residuos

Asimismo, durante los últimos días se ha repartido a todos los domicilios de la ciudad el calendario anual de residuos. Su objetivo es señalar el horario para sacar el estiércol -sólo lo que NO se puede reciclarse cada día de la semana, que es entre las 19.30 y las 21.30 horas. También señala los tres días del año en que el servicio permanece inactivo.

Este calendario también recuerda la existencia del servicio gratuito de recogida domiciliaria de voluminosos y poda (tel. 971 36 19 63), así como el hecho sancionable que supone abandonar basuras y enseres en la vía pública.