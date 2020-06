El Ayuntamiento de Ciutadella renovará más de 300 puntos de luz sustituyéndolos por luminarias LED

El Ayuntamiento de Ciutadella está ejecutando en las últimas semanas la instalación de luminarias LED en diferentes zonas del casco urbano del municipio, en una acción que prevé la sustitución de más de 300 puntos de luz.

Impulsada desde el área de Mantenimiento y mejora de la vía pública, la actuación supone la sustitución del alumbrado existente por luminarias LED, con el ahorro energético y económico que ello supone. En este sentido, la acción se enmarca dentro de la línea seguida por el equipo de gobierno y que se materializa en la marca Ciutadella Sostenible, presentada recientemente y que da visibilidad al proyecto de sostenibilidad medioambiental del municipio, así como sus previsiones y compromisos de actuación.

Así, del total de 123 puntos de luz que se han adquirido por parte del Ayuntamiento, la mitad aproximadamente ya se han instalado a lo largo de estas últimas semanas de confinamiento, aprovechando la bajada de tráfico rodado por las vías del municipio, como son las calles Degollador, Barcelona, ​​La Cruz, Padre Huguet, etc. En cuanto al resto de calles (Ibiza, Obispo Severo, Obispo Comes, Josepa Rossinyol, etc.), se irán instalando a lo largo de las próximas semanas por parte de la brigada municipal de electricistas.

Al margen de esta compra de luces por parte del Ayuntamiento, también se ha solicitado al Consell Insular una compra de 184 luminarias LED en el marco del Plan Insular de Cooperación 2020, una adquisición que permitirá que la renovación de la iluminación llegue a nuevos viales del municipio, como las calles Palma de Mallorca, Oriente, Terrassa, Lleida, etc.

En total, entre las 123 luminarias adquiridas directamente por el Ayuntamiento y las 184 que el consistorio recibirá con financiación insular, se podrán llegar a sustituir más de 300 luminarias en el núcleo urbano.