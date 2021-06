El Ayuntamiento de Ciutadella prepara el programa especial San Juan 2021

El Ayuntamiento de Ciutadella, se ha programado un mes de junio cultural, con una programación especial para hacernos vivir un ambiente más festivo que el del año anterior, pero siempre en un entorno seguro y con un aforo limitado, por lo que habrá inscripción previa.

Entre la oferta de actividades destaca la exposición organizada en la sala de exposiciones del Roser con el título de "Y que repiquin!" Radiografía de una sociedad en cambio", que ya esta abierta y que permanecerá abierta hasta al 26 de junio. También, el concierto de "Música de fiesta" a cargo de la Banda Municipal de Música, que tendrá lugar el próximo 12 de junio en la colarsega del puerto; los conciertos organizados en Can Saura para el fin de semana des Be; y las actividades gastronómicas de la mano de algunos de los mejores cocineros y reposteros de nuestro municipio, que nos mostrarán sus versiones de las recetas más típicas de nuestras fiestas y de las que se podrá hacer una pequeña degustación.

Por otra parte, este año también podremos disfrutar de las "carotes" (máscaras) pintadas por Pau Faner, que permanecerán expuestas en Can Saura a partir del día 2 de junio, y que se volverán a rifar y a subastar en beneficio de Cáritas y de TEA Menorca.

Por otra parte, la web y las redes de "San Juan Ciutadella" estarán activas y, desde allí, se tendrá acceso a todas las actividades en línea en www.santjoanciutadella.com

Este año tampoco hemos querido dejar de lado el tradicional cartel de San Juan. Los autores del cartel de este año han sido los alumnos más jóvenes del Centro Municipal de Arte, lo que valora el esfuerzo de los más pequeños de nuestro municipio y su visión de la fiesta. Queremos que este cartel sea un premio para todos ellos y que, como el año pasado, sean los protagonistas. Se puede recoger en Can Saura y en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento.