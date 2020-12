El Ayuntamiento de Es Castell presenta un presupuesto para el 2021 de 10,07millones de euros

El Ayuntamiento de Es Castell ha presentado el presupuesto para el año 2021. Se trata de un presupuesto expansivo, que crece un 5% respecto al año anterior y se sitúa en los 10.079.825,84 euros de gastos, y la misma cantidad de ingresos.



La alcaldesa Joana Escandell ha señalado que "el presupuesto tiene el objetivo principal de responder a las necesidades creadas por la crisis de la Covid-19, que han alterado las previsiones en todos los ámbitos, con una especial atención a aquellas personas y sectores que lo están pasando mal ".

Es por ello que hay que destacar el aumento del 28% de la partida destinada a Servicios Sociales, que servirá para combatir la emergencia social, y un aumento del 13% del capítulo de las inversiones.

El concejal de Hacienda, Oscar Gómez, explicó que este año se producirá una disminución de ingresos respecto al 2020, marcada por la disminución de plusvalías y de las tasas de construcción y actividades, que quedará compensada y aumentada por la transferencia de capital de otras administraciones.

El Estado de gastos del presupuesto asciende a 10.079.825,84 euros, lo que supone un incremento del 4,99% respecto al presupuesto inicial del año 2020.



Cabe destacar una partida de 267.504 euros destinada a Servicios Sociales, que representa un aumento del 28% y que servirá para atender las necesidades de los sectores en situación de vulnerabilidad más afectados por la crisis de la Covidien-19.

Destaca el aumento de las siguientes partidas:

• Partida de 50.000 euros para el plan de ayudas individuales, para que ninguna familia se quede sin apoyo (representa un aumento del 177%)

• Partida de 17.424 euros para el convenio con el Fondo Menorquín de (Representa un aumento del 45,2%)

• Partida de 14.000 euros destinada a ayudas al transporte para estudios, para ayudar a las familias con hijos que están realizando estudios superiores con padre o madre en situación de ERTE (representa un aumento del 250%)

• Partida de 8.000 euros para el alojamiento de familias desahuciadas (Representa un aumento del 60%) Para ayudar a la recuperación de la economía del municipio, el presupuesto también contempla una partida de 159.895,57 euros para el Plan de reactivación económica, provenientes del Gobierno de las Islas Baleares.



Otra partida importante, con 280.000 euros, es la destinada a financiar los primeros seis meses del nuevo sistema de recogida selectiva de residuos puerta a puerta. Hay que remarcar que el actual equipo de gobierno ha decidido no cobrar la tasa del nuevo sistema en su totalidad, ya que se considera que debido a la crisis económica no es el mejor momento para hacerlo. De este modo, la nueva tasa aplicará con un alto porcentaje de bonificación durante el próximo año e irá subiendo durante los próximos años hasta llegar a cubrir la totalidad del coste de

recogida y tratamiento de los residuos. Es importante subrayar que el nuevo sistema de recogida permitirá que el municipio de Es Castell avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

También se reforzará el área de Medio Ambiente, con una partida de 51.000 euros para la limpieza viaria, que servirá para mejorar el contrato que se heredó.

Se ha pactado con la empresa un incremento del 10%, que permitirá mejorar un servicio que actualmente presenta algunas carencias.

Se contabiliza una partida de 749.000 euros para el proyecto Thalassa, el nuevo museo dedicado al patrimonio marítimo de Menorca, que se financiará a través de el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).



Se vuelve a contabilizar una partida de 678.047,5 euros para la reforma de las infraestructuras de cala San Esteban, que se prevé que se pueda iniciar el próximo año.

Se prevé una partida de 150.000 euros provenientes del PIC, para la construcción de una sala multifuncional en la antigua guardería Es Soleiet, que permitirá aumentar y mejorar las clases de las escuelas municipales.

As Soleiet también se prevé una partida de 72.000 euros para la construcción los primeros aseos públicos Castell, que darán servicio a la Explanada.

También se contempla una partida de 56.000 euros (financiados a través de Leader Menorca) para la creación de un museo paisajístico en Sol del Este, que servirá para poner en valor el patrimonio marítimo y cultural de la bocana del puerto de Maó