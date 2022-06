El Ayuntamiento de Alaior pide una rectificación pública del GOB Menorca

La Audiencia Provincial de Palma ha dado la razón al Ayuntamiento de Alaior en una sentencia clara y precisa, archivando la denuncia penal efectuada por el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa de Menorca, basada en acusaciones falsas.

La sentencia pone de manifiesto que la actuación de los técnicos municipales fue conforme a derecho, siempre siguiendo las normas y leyes vigentes. Además, es tajante respecto a que una demanda penal para la resolución de este conflicto no le corresponde a esa jurisdicción.

Es decir, como ya se advirtió por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaior, la denuncia penal era una forma de intentar presionar y mancillar la imagen pública del consistorio, no para resolver una hipotética duda legal, que se hace mediante un contencioso-administrativo.

Por este motivo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaior pide una rectificación pública al GOB Menorca por las acusaciones e insinuaciones que han vertido sobre los técnicos y políticos del consistorio durante los últimos meses. No es admisible que acusaciones tan graves como la de prevaricación u ocultación de documentos queden sin una disculpa pública.

Durante estos meses, los técnicos municipales han sufrido presiones y acusaciones injustificadas por aplicar la ley y las normas vigentes. Han sido la diana del GOB, quien ha puesto en duda su trabajo. Recordemos que ellos no están para decir si les gusta o no lo que tienen que aplicar, sino para aplicarlo, teniendo que soportar acusaciones muy graves y totalmente falsas por ello. No es justo.

Resulta extraño también el trato que ha recibido el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaior por parte del GOB Menorca. Una prueba de ello es que en ningún momento el grupo ecologista ha pedido reunirse con el alcalde o miembros del equipo de gobierno, a los que se les ha acusado también de hechos muy graves. Un modus operandi que no han utilizado en casos similares con otros consistorios de diferente color político.

Es más, pese a saber perfectamente que la decisión de dar acceso a un expediente no compete a ningún político, lo han usado políticamente para atacar y pretender dañar la imagen de un equipo de gobierno de un color político determinado, sin importar tan siquiera que este consistorio nunca haya tenido “las llaves” para resolver el problema urbanístico de Son Bou.

Evidentemente, existe un problema de impacto paisajístico, y por ello, el equipo de gobierno realizó el año pasado una propuesta para reducir la altura de los hoteles, pudiendo trasladar volumen a las parcelas adyacentes. Una potestad que depende exclusivamente del Plan Territorial Insular que elabora el Consell Insular de Menorca, no del Ayuntamiento de Alaior.

El equipo de gobierno quiere aclarar algunas insinuaciones efectuadas por el GOB en el día de ayer sobre un hipotético cambio de criterio en el acceso a los expedientes. Los técnicos municipales no han cambiado de criterio y siguen siempre la legislación vigente. El GOB pidió hace unas semanas acceso al expediente de la licencia para agrupar las parcelas de dicho hotel, concedida en su día. Es decir, se trata de un expediente ya finalizado y cerrado al que sí se puede acceder siguiendo los pasos legales. De igual forma que el GOB accedió a toda la documentación de la licencia original de dichos hoteles.

No así de expedientes en trámite, sin resolver, sin informes técnicos, los cuales, en todo caso, se someten a exposición pública para consultarlos si es pertinente.

El equipo de gobierno también lamenta que, una vez más, el grupo de la oposición en la corporación municipal utilizará un tema tan delicado para atacar al equipo de gobierno, en vez de apoyar una decisión que fue totalmente técnica. Que la oposición, apoyando la denuncia del GOB, pusiera en duda el trabajo de los trabajadores del Ayuntamiento de Alaior es realmente ruin.

El equipo de gobierno, como no puede ser de otra manera, respeta el trabajo realizado por la oposición, pero les anima, una vez más, a hacer propuestas positivas para mejorar Alaior en vez de atacar cualquier iniciativa.