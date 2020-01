El Ayuntamiento de Alaior fomenta las domiciliaciones de los tributos

El Ayuntamiento de Alaior ha puesto en marcha una campaña divulgativa para fomentar entre los contribuyentes la domiciliación de los tributos.

La domiciliación de los tributos tiene numerosas ventajas para los ciudadanos, ya que evita la pérdida de tiempo que suponen los desplazamientos, las recargas innecesarias por impagos, y las colas innecesarias a las oficinas municipales, garantizando así también que todos los impuestos se abonen dentro del período de pago.



A partir de este 2020, los ciudadanos ya no recibirán el tríptico con la carta de pago de los recibos periódicos, por ello, en caso de que no hayan

domiciliado los tributos, tendrán que ir personalmente al Servicio de Atención Ciudadana para obtenerla, o bien acceder con identificación electrónica previa en el apartado de tributos.

El Ayuntamiento ofrece diferentes bonificaciones para quienes opten por esta posibilidad: un 3% de bonificación por la domiciliación de los recibos del IBI, y un 1,5% de bonificación por domiciliación del resto de recibos, salvo los cotos de caza. Los recibos domiciliados se cargarán los días 4 de abril y 3 de agosto, respectivamente. La fecha límite para domiciliar los recibos es de un mes antes del inicio de cada periodo de cobro voluntario, es decir, antes del 16 de febrero por el primer periodo, y antes del 15 de junta por segundo periodo.



Cabe recordar que, el próximo día 16 de marzo se inicia el primer periodo de cobro voluntario de los tributos municipales de carácter anual.

Los ciudadanos que quieran más información sobre el proceso pueden llamar al 971 37 10 02 (ext. 139), dirigirse personalmente al Servicio

de Atención Ciudadana del Ayuntamiento (c / Mayor, 11)

O acceder con certificado electrónico en la sede electrónica en el enlace

https://www.carpetaciutadana.org/web/gesserveis/Gestion.aspx?

IDGESTION = 73 & Cono = Conexion004