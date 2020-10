El Ayuntamiento de Alaior devuelve 73.000 euros a los ciudadanos en concepto de plusvalías

Ya se han resuelto ya un centenar de expedientes de plusvalías, 78 de los cuales se han estimado y se han devuelto por un valor de

73.000 euros.



Hay que recordar que en el año 2017 una sentencia del Tribunal Constitucional establece que los contribuyentes no tenían que pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando hubieran registrado pérdidas en la venta de un inmueble.

De este modo, el Ayuntamiento es la primera institución menorquina que está devolviendo el impuesto a todos aquellos propietarios que lo solicitaron y que cumplen todos los requisitos, posterior a esta sentencia, ya que no tiene carácter retroactivo.

En cuanto a los otros expedientes, 19 han sido inadmitidos por no cumplir los requisitos, y 31 están siendo aún revisados ​​por los técnicos, al ser

expedientes más complejos o recientes.

Cristóbal Marqués, concejal de Hacienda, destacó que «es importante que en estos momentos tan complicados, este dinero, que no son de

el Ayuntamiento, estén en manos de los ciudadanos ».

Asimismo, explicó que el procedimiento ahora funciona diferente. «Cuando el ciudadano sufre una pérdida patrimonial en una compraventa, debe

notificar al Ayuntamiento el precio de la compra del inmueble y el precio de la venta posterior, y, si hay una pérdida de dinero, no debe abonar el impuesto de la plusvalía. De esta manera garantizamos que no se ingrese una cantidad que después se debe devolver ».