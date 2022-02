El Ayuntamiento de Alaior condona la deuda del Club Hípic Alaior

José Luis Benejam, alcalde de Alaior, acompañado por Rafael Quintana, concejal de Deportes, intervino en la Junta del Club Hípic Alaior para explicarlos personalmente el trabajo que ha realizado el Ayuntamiento para poder condonar la deuda que tenía la entidad con el consistorio.



Los técnicos municipales revisaron la cantidad que debía el club, que subía a 48.852 euros y detectaron que el convenio firmado en 2009 no se ajustaba a la realidad y era muy lesivo e injusto por la entidad. Este convenio aplicaba un canon de 5.300 euros anuales que iban incrementando con los años. Además, el documento calculaba una cantidad de ingresos muy alejada de las posibilidades reales.

Por este motivo, el Ayuntamiento volvió a realizar las cuentas del canon, dando como resultado que existía un desfase de 36.955 euros.

En este sentido, en el plenario del mes de diciembre, el Ayuntamiento aprobó este reajuste económico, y, a partir de ahora, con la liquidación de 3.816 euros hecha en 2021, la entidad ya no debe nada y no tendrá que pagar hasta el final de la concesión.

José Luis Benejam quiso trasladar al club que «se ha realizado un trabajo importante para que la situación fuera lo más justa posible y que se adaptara a la realidad». Asi mismo, quiso agradecerles su esfuerzo y dedicación.



«El Club Hípico de Alaior es ejemplar en todos los sentidos y todo un referente a nivel nacional. Durante todo el año organizan todo tipo de concursos que son un reclamo para residentes y visitantes y que suponen un elemento esencial para la dinamizacion de la poblacion.