Ashome aboga por ordenar y gestionar el crecimiento turistico y residencial, pero no suspenderlo

El ciclo de encuentros que el Cercle d’Economia ha iniciado con el sector turístico de Menorca para analizar su modelo turístico después de la pandemia ha tenido como primer invitado al Presidente de la Asociación Hotelera de Menorca, Luís Casals quien ha querido compartir con la entidad su visión y sus inquietudes sobre el sector.

Casals, que preside la entidad desde 2015, inició su charla hablando de la transformación que ha llevado a cabo dentro de su entidad al afirmar que la asociación, no solo representaba los intereses del sector hotelero en todas sus tipologías desde agroturismos, hoteles de interior, de ciudad o de costa, sino que también abarcaba a todas las categorías de alojamiento turístico regulado que existen en la isla como viviendas turísticas vacacionales de alquiler turístico, estancias turísticas o incluso campings, alcanzando en total 60.000 plazas que generan 5.800 empleos, un 75 por ciento de menorquines. “Si desglosamos esta cifra podemos decir que 27.000 corresponden a plazas hoteleras, 10.000 a apartamentos, 10.000 a viviendas vacacionales y el resto camping y alquiler turístico” ha detallado. “Con ello quiero que quede claro que desde ASHOME defendemos también el alquiler turístico pero abogamos porque esté regulado” ha añadido.

Respecto a la temporada turística, el Presidente de ASHOME avanzó que comparativamente con 2019, esta temporada preveían una recuperación del 80 por ciento de las reservas que se perdieron a consecuencia de la pandemia y que 2023 podría ser un año de plena normalidad. “Estamos intentando conservar al cliente nacional que hemos tenido últimamente pero también tenemos que saber que el mercado británico, nos salva en los extremos de la temporada” añadió. “Las reservas serán a mas corto plazo, el turista no planificará a largo plazo porque tendrá mucha oferta. Vivimos un mundo globalizado y Menorca también está inmersa para bien o para mal” afirmó. Para las viviendas vacacionales y de alquiler turístico también sería un buen año, afirmó Casals.

El Presidente de ASHOME también habló de la masificación, afirmando que todavía se desconocía qué cantidad de gente podía absorber Menorca porque no se habían hecho todavía estudios rigurosos al respecto que lo contabilizasen ya que solo se conocían los datos de plazas reguladas y que esta masificación, estaba también originada por la deficiencia en las infraestructuras que disponemos en la Isla. También criticó el hecho de que la Ecotasa no se dedicase a los fines para los que se creó y recordó que como asociación, fueron los primeros en aprobarla siempre y cuando los recursos recaudados sirvieran para mejorar la huella turística.

Preguntado por uno de los socios por la razón por la que Menorca no había sido incluida en el PERTE Turístico que había solicitado el sector privado al Gobierno Central, Luís Casals respondió que sólo se habían incluido los lugares que tenían zonas turísticas maduras declaradas y que, en este sentido, nuestra isla, pese a tener como mínimo cuatro zonas que podrían estar perfectamente consideradas como tales, no disponía de ninguna ya que las administraciones públicas no habían formalizado su declaración pública. “Esta falta de actuación nos está privando de recursos públicos que podrían llegar para mejorar todas estas zonas turísticas, sean via PERTE o sean por actuaciones público-privadas como ha sucedido en otras zonas de Balears como por ejemplo Magaluf” afirmó.

Respecto al Decreto del Govern Balear que aplica una moratoria de crecimiento de plazas turísticas para los próximos 4 años, Luís Casals explicó que Menorca ya tenía aprobado un límite de crecimiento de los hoteles por el PTI en 2003 que ni se había agotado, que en estos 19 años había sido anecdótico comparado con otras tipologías y que gestionando y ordenando, se podía controlar el crecimiento sin haber de introducir suspensiones definidas por Mallorca porque no era lo mismo establecer un límite de crecimiento y poner condiciones a cumplir una suspensión de la actividad que lo que hace es frenar inversiones.