Apuesta decidida Mes per Menorca por un modelo de energía limpia y autosuficiente

Maite Salord, cabeza de lista al Consell, y Oriol Baradad, número 3 al Parlamento, han explicado la necesidad de aplicar políticas decididas para sustituir los sistemas energía carbonizada por un nuevo modelo de energía alternativa.



La política energética es un punto crucial en los programas de Mes per Menorca. Lo es porque forma parte de una visión insular que trata de proteger el territorio de la contaminación, el desarrollo sostenible y sensato, por la decidida lucha contra el cambio climático y para conseguir la soberanía energética a través de una clara transición hacia la producción de energía limpia. Y todo esto es posible y tan sólo hace falta voluntad política.



Mes per Menorca está convencida de llevar a cabo este cambio en la isla y así lo han explicado esta mañana la cabeza de lista al Consell, Maite Salord, y el número 3 de la lista al Parlamento, Oriol Baradad.



Salord ha vinculado la transición energética en la transición social, "y entendemos que este hecho sólo lo puede llevar a cabo un partido menorquinista como Mes per Menorca. Impulsaremos el autocomsumo, así como las cooperativas y pequeñas empresas ligadas a la energía renovable porque cumplen dos objetivos: el primero, que los beneficios de las renovables se queden en Menorca y, segundo, se pueda devolver capital joven formado en estos ámbitos y se puedan desarrollar profesionalmente en nuestra isla "



Menorca ha de llegar a ser autosuficiente, o sea hay que caminar hacia la consecución de la soberanía energética, obtenida a través de nuevos sistemas e instalaciones de producción de energía limpia en los diferentes ámbitos, con las premisas de impulsar espacios públicos para la generación de energía solar y fotovoltaica; repotenciar el parque eólico de Milá, regular las nuevas iniciativas empresariales interesadas en la producción de energías renovables.