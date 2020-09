Àlex Santos será el protagonista de la conferencia "La nueva era de la movilidad"

Este viernes, 18 de septiembre, Alex Santos, gerente de Sector Público, Movilidad y Medios en la empresa Altran, pronunciará la conferencia "La nueva era de la movilidad", a partir de las 20.00 horas , en la Sala de Actos del Ayuntamiento de Maó.

Se trata de una ponencia de primer nivel, que se enmarca en los actos de celebración de la Semana Europea de la Movilidad en Maó, una iniciativa dirigida a sensibilizar responsables políticos y ciudadanía sobre las consecuencias negativas que conlleva el uso irracional del vehículo en la ciudad, así como los beneficios de utilizar sistemas alternativos de desplazamiento

En cuanto a Alex Santos, hace 19 años que trabaja en la empresa Altran, donde ejerce como gerente de Sector Público, Movilidad y Medios, además de ser miembro de la Junta Directiva de Railgrup (clúster Ferroviario) y presidente de Smart Mobility Group en Railgrup.

Entre sus funciones, lidera el grupo transversal e interno Smart Mobility, a Altran, donde todos los sectores de la compañía vinculados a la movilidad trabajan en común para ofrecer las mejores soluciones de movilidad a la clientela de ALTRAN.

Además de eso, Alex Santos ha participado como conferenciante en diferentes jornadas relacionadas con la movilidad del futuro y también ha moderado diferentes mesas de debate de organismos vinculados a la movilidad.

En este sentido, recientemente ha participado como ponente en el CETMO The Centre for Transportation Studies for the Western Mediterranean, presentando "The new era of mobility", y en el Primer Congreso de Movilidad Urbana Sostenible (COMUS2020).

Por otra parte, hay que recordar que el 22 de septiembre se celebrará el Día Internacional sin Coches, jornada durante la que se limitará el acceso de vehículos a la plaza Bastión, desde la calle Bastión, así como la entrada de vehículos en la plaza conquista desde la calle Portal del Mar, entre las 11.00 hy las 14.00 h. En consecuencia, durante ese tiempo el tráfico también quedará restringido a una serie de calles contiguas. Los vehículos de transporte podrán acceder durante el horario habitual.