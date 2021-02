Alaior vivirá un carnaval 2021 "en línea"

El Ayuntamiento de Alaior ha presentado el programa de Carnaval 2021, que se vivirá totalmente 'en línea' a partir de diferentes actividades que se llevarán a cabo a través de las redes sociales municipales.



José Luis Benejam, alcalde de Alaior, destacó que «el carnaval es una fiesta muy de Alaior, muy especial para todos los alaiorencs y alaiorenques. aprovechando la oportunidad que brindan las redes sociales, se han preparado un programa reducido con todas las actividades en línea, y una 'presencial' para que la gente las pueda disfrutar desde su casa ».

«Como novedad, y teniendo en cuenta lo raro que es este año, tendremos entre nosotros un Bernat Figuerola sorprendente, que no dejará a nadie indiferente », añadió Benejam.

El miércoles 10 a las 18h, a través del canal de Youtube del Ayuntamiento, se llevará a cabo un taller de máscaras a cargo de Bota y Juga. Las máscaras se podrán descargar en la web municipal alaior.org.

El jueves 11 tendrá lugar la única actividad 'presencial' del programa: un pasacalle con el protagonista del Carnaval alaiorenc: Bernat Figuerola, que este año está en plenas facultades. Figuerola recorrerá todas las calles del pueblo, a partir de las 18h, para que todos puedan ver desde sus portales, balcones y ventanas.

El sábado 13, para no perder la esencia de la fiesta, el Ayuntamiento anima a colgar una foto o vídeo disfrazados desde casa, con el siguiente hashtag: # CarnavalAlaior2021.

El domingo 14, Fátima Anglada y Bota y Juga, a través de la aplicación zoom, llevarán a cabo un cuentacuentos donde se emplearán las máscaras realizadas en el Ayuntamiento de Alaior. Se publicará el ID de la reunión de zoom en la web municipal y en las redes sociales para que todos puedan conectarse.

Finalmente, el martes 16, la gente tendrá la oportunidad de volver a ver a Bernat Figuerola con plena claridad de entendimiento. Pero, como no se fía de nada, preparará en directo su testamento con los notarios, a las 19h a través del canal de Youtube del Ayuntamiento.



Rafael Quintana, concejal de Deportes, Fiestas, Juventud, Ferias y Mercados, ha remarcó que «a pesar de ser una celebración de carnaval muy diferente de la que estamos acostumbrados, para seguir haciendo frente a la Covidien-19, animamos a todos a vivirlo diciembre de casa, con sus convivientes ».