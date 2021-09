Alaior trabaja en la posibilidad de reconvertir una antigua casa en vivienda social para emergencias

El Ayuntamiento de Alaior lleva desde hace tiempo estudiando la posibilidad de reformar una antigua casa del centro histórico, de la que es propietario al 75%, en una casa con fines sociales para emergencias habitacionales.



Diferentes casos vividos en los últimos meses, como el de la familia de Es Plans, han hecho que el Ayuntamiento vea esta opción como una de las más viables ante la falta de pisos sociales en el municipio. Conscientes de que la competencia de vivienda es del Consell Insular de Menorca, este sigue sin dotar Alaior de un piso social, acción prometida hace unos seis años y que todavía no ha fructificado.

Cabe destacar que el equipo de gobierno presentó hace unas semanas esta propuesta a la línea de ayuda de Fondos Europeos, pero finalmente no se podrá desarrollar con los mismos. Desafortunadamente en la reunión de alcaldes del pasado jueves, el Ayuntamiento conoció la decisión tomada por parte del Govern de les Illes Balears y el Consell Insular de que, finalmente, solo un Ayuntamiento de Menorca se verá beneficiado con los Fondos Europeos, quedando este y otros proyectos fuera.

Para la creación de esta vivienda social que podría llegar a albergar mínimo a dos familias, el Ayuntamiento necesita la colaboración económica de otras administraciones. Primero, porque los recursos económicos municipales son limitados, y segundo, porque no es una competencia municipal.

Por este motivo, y después de haberse rechazado la propuesta del Ayuntamiento de que se pueda sufragar el proyecto con Fondos Europeos, la máxima institución alaiorense seguirá pidiendo ayuda económica al resto de administraciones para llevar a cabo esta iniciativa, incluso repensando el proyecto para que sea más viable económicamente.



José Luis Benejam, alcalde de Alaior, ha precisado que «sabemos que esto no es la solución para la familia de Es Plans. Ya que el hecho de que aún falta comprar el porcentaje de la casa que no es de titularidad municipal, la falta de financiación y la necesaria reforma integral del edificio harán que el proyecto lleve tiempo, pero sí que es una iniciativa ambiciosa y necesaria para casos similares en el futuro. La solución para la familia de Es Plans debe ser otra, en la que el Ayuntamiento está trabajando y colaborando».