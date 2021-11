Alaior pide al Consell Insular que permita rebajar las alturas del hotel de Melià

El alcalde del Ayuntamiento de Alaior, José Luis Benejam, ha pedido al Consell Insular de Menorca que permita rebajar las alturas del hotel de Melià en Son Bou con el nuevo PTI, dejando construir en las dos parcelas adyacentes. De esta manera, se eliminarían un buen número de plantas, trasladándolas a esas parcelas que ya son propiedad de la cadena hotelera.



El alcalde ha realizado dicha petición en una reunión con el conseller de Economía y Territorio Josep Pastrana, para analizar precisamente los problemas urbanísticos que tiene Menorca y Alaior en concreto.

El encuentro, destinado a buscar soluciones a través del nuevo PTI, ha servido para analizar una propuesta en la que hay unanimidad política y social: reducir el impacto visual del hotel de Melià en Son Bou.

«El nuevo PTI es una oportunidad única e histórica para rebajar drásticamente el número de plantas de los hoteles. La cadena hotelera ya dijo en su momento que lo veía factible, aunque la llave de la viabilidad de esta iniciativa la tiene exclusivamente el Consell Insular de Menorca. Por este motivo, pido un esfuerzo y que no desaprovechamos la oportunidad. ¿No vale la pena un esfuerzo técnico y político para revisar el PTI si con eso podemos rebajar significativamente el número de plantas que tienen las torres?», ha señalado Benejam.

Cabe recordar que la cadena hotelera ya es propietaria de las dos parcelas adyacentes, que cuentan con 15.567 m2 y 11.575 m² respectivamente. Estas zonas, que en su día fueron descalificadas por el PTI, son la solución para rebajar las alturas y el impacto visual de los actuales hoteles.



Cristóbal Marqués, regidor de Urbanismo, ha dicho que «la zona de protección no afecta de manera importante a las parcelas. Concretamente, el Área Natural de Especial Interés (ANEI) se sitúa en la zona verde en la que ya no se puede construir. Solo en la zona del noroeste hay unos escasos metros en el que el ANEI lindaría con el terreno edificable, fácilmente subsanable modificando la zona verde. Trasladar la edificabilidad sin aumentar porcentajes es la única opción para hacer un complejo más sostenible y con menos impacto».

Josep Pastrana ha trasladado a los representantes municipales que se estudiará con más detalle esta propuesta.

Melià ya mostró su predisposición a rebajar la altura de los hoteles si obtenían la autorización para reubicar las habitaciones perdidas construyendo en baja densidad en los solares de su propiedad adyacentes al complejo. Aun así, esto es algo que a día de hoy el Plan Territorial no permite, ya que estos terrenos fueron descalificados como edificables en la última modificación del documento.

Durante la Comisión de Urbanismo celebrada esta tarde en las Casas Consistoriales, el alcalde Alaior también ha pedido a Junts per Lô unidad para conseguir una solución a esta histórica problemática que viene heredada de muchas legislaturas anteriores.

Benejam les ha presentado una propuesta de acuerdo basada en la misma petición que ha hecho al Consell, donde se aboga por que todos los partidos políticos que constituyen el consistorio municipal apuesten por una rebaja de la altura de los hoteles y que, de haber consenso, se reme en la misma dirección.

«Ya hemos demostrado en otros asuntos de relevancia, como los pluviales, que con unidad se defienden mejor los intereses municipales. Hagamos posible el consenso político también en un asunto histórico como el referido a los hoteles de Son Bou, en busca de la mejor solución.

La revisión del PTI es una gran oportunidad para que esta propuesta tenga encaje. De lo contrario, estaríamos perdiendo otros diez años y no es admisible», ha manifestado José Luis Benejam.

El alcalde de Alaior ha propuesto que PP y Junts per Lo presenten este acuerdo para su aprobación en un pleno extraordinario y urgente.