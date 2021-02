Alaior no participará finalmente con stand propio en FITUR 2021 por la Covid-19

Alaior, primer municipio de Menorca en contar con un stand propio en FITUR, la segunda feria de turismo más importante del mundo, consiguiendo grandes

resultados en 2020, no participará finalmente con stand propio en la edición de 2021, por la crisis provocada por la Covid-19.



Así ha sido decidido, por mutuo acuerdo, entre el Ayuntamiento y sus coexpositores del sector turístico y empresarial en general alaiorense, en una

reunión telemática celebrada esta mañana, en la que también ha participado ASHOME, la Asociación Hotelera de Menoca. De hecho, la convicción

generalizada es que esta edición no acabará teniendo lugar.

José Luis Benejam, alcalde de Alaior, ha destacado que «hace unos meses, cuando se anunció la participación por segundo año consecutivo de Alaior en

FITUR, podíamos pensar que la pandemia ya estaría en vías de ser controlada en mayo de 2021, algo que ahora sabemos que no será así en esas fechas.

Viendo como es la situación actual, con el bajo ritmo de vacunación y la incidencia de la Covid-19 que todavía padecemos, son muchas las incógnitas e

interrogantes que suscita la eventual celebración de la feria presencialmente».

Las previsiones de la eficacia real de esta acción este año no son positivas, teniendo en cuenta la reducción del aforo al 50% tanto de participantes

profesionales como de visitantes de público general, y que tampoco es seguro que se puedan celebrar actividades presenciales como showcookings y

degustaciones.

El alcalde de Alaior ha querido resaltar que «creemos en esta feria y en sus resultados, pero celebrada de la misma forma que otros años. Esperamos que

en el 2022 hayamos vuelto un poco a la normalidad, y que la feria pueda celebrarse así como la conocemos, en las mismas condiciones de las ediciones

anteriores. El esfuerzo de organización que esta acción precisa, así como la financiación por parte de las empresas del municipio, requieren de más

certezas en cuanto a los beneficios y réditos que se puedan obtener».

Por su parte, las empresas participantes en la reunión han querido mostrar su apoyo a la iniciativa puesta en marcha el año pasado por el consistorio

alaiorense, estando de acuerdo en que lo más razonable es posponer la participación al año que viene, esperando que la situación sanitaria sea mejor.

Además, han convenido en lo positiva que es siempre la colaboración institucional con la empresa privada.



La reunión mantenida entre el Ayuntamiento y el sector turístico del municipio también se ha centrado en las previsiones de la temporada turística del 2021.

Benejam ha propuesto a los participantes la búsqueda de acciones comunes para seguir promocionando turísticamente el municipio, manifestándoles que el

Ayuntamiento está trabajando en numerosas acciones para seguir haciendo de Alaior sinónimo de excelencia, en todos los sentidos.