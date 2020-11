Alaior concede las dos primeras licencias de la 2ª Fase del Polígono Industrial de Alaior tras diez años

El Ayuntamiento de Alaior ha presentado el otorgamiento de las dos primeras licencias de la 2ª Fase del Polígono Industrial de Alaior, después de diez años.



José Luis Benejam, alcalde de Alaior, junto con Cristóbal Marqués, concejal de Urbanismo, Txiqui Arévalo, concejal de Fomento del Empleo, Ana Ruiz, presidenta de la 2ª Fase del Polígono Industrial, Llorenç Carreras, ex de la 2ª Fase del Polígono Industrial, Guillermo Mercadal, presidente de la 1ª Fase del Polígono Industrial y Antoni Sintes y Lina Sintes, propietarios de Tavema, empresa que comenzará a construir dos naves a partir de esta licencia, han presentado el que supone un paso esencial para el desarrollo industrial de Alaior.

El Ayuntamiento de Alaior ha encontrado la solución técnica para poder dar licencias provisionales, aunque las obras de electrificación no hayan comenzado. Estas licencias provisionales podrán tener el documento de final de obra y la licencia de actividad.

Hay que recordar que la falta de conexión eléctrica imposibilitaba el otorgamiento de más licencias. La última licencia que se dio fue en 2010.

Por ello, la Junta de Compensación de la 2ª Fase decidió redactar el proyecto de creación de una nueva red subterránea de media tensión entre el Polígono y la subestación de Es Mercadal, un proyecto que finalmente ha obtenido el visto bueno de la Comisión Balear de Medio Ambiente, y que ahora debe obtener la Declaración de Interés General por parte del Consell Insular para poderse ejecutar.

Es necesario remarcar que el Ayuntamiento costeará el 50% de estas obras que ascienden a 1,8 millones de euros, con el objetivo de dar todo el apoyo posible al desarrollo industrial y económico del pueblo, que repercute sin duda en la creación de más puestos de trabajo y en impulsar la economía municipal.



José Luis Benejam, alcalde de Alaior, ha querido hacer hincapié en que «que la Comisión de Medio Ambiente haya dado el visto bueno a este proyecto no permite dar licencias hasta que se conceda por parte del Consell Insular el Interés General. Entonces, lo que el Ayuntamiento hace, es adelantarse un año, y permitir, con todas las garantías legales, que los empresarios interesados ​​puedan empezar a construir sus infraestructuras ».

Por su parte, Cristóbal Marqués, afirmó que «al principio de la nueva legislatura, y visto que los trámites de aprobación del proyecto de electrificación alargaban demasiado, el Ayuntamiento comenzó a estudiar fórmulas para dar estas importantes licencias. No podíamos cerrar la puerta de ninguna manera a los empresarios que querían y que quieren establecerse en Alaior, y que aún no podían para que el proyecto de electrificación aún tardará mínimo, un año ».

«El punto fuerte de estas licencias provisionales que otorgamos son que posibilitan tener un final de obra y una licencia de ocupación. Es decir, si terminan las obras de las naves y la electrificación aún no está en marcha, los promotores podrán tener estos dos documentos esenciales. Era importante que las empresas pudieran empezar a trabajar con normalidad. A cambio, se les ha pedido un aval económico. La licencia es provisional por quince años y pasará a ser definitiva al comenzar las obras de electrificación », concluyó Marqués.



Benejam ha querido añadir que «Alaior siempre se ha caracterizado por ser la sede y cuna de emprendedores y personas valientes que han sido la clave del desarrollo económico del municipio. Con lo que hemos presentado hoy, damos una continuidad y reforzamiento también el peso industrial que ya tiene Alaior y volvemos a abrir la puerta a que más empresas puedan ya instalarse en el pueblo, todo esperando, que ahora, con la grave crisis provocada por la Covid-19, se creen nuevos puestos de trabajo y que el tejido empresarial y la economía local se vean totalmente apoyadas ».