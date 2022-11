Alaior celebra la festividad de San Diego con la tradición de hornear a los populares panecillos del Santo

Alaior ha celebrado este domingo 13 de noviembre, como es costumbre, la festividad de San Diego, con la tradición de hornear, bendecir y repartir los panecillos del Santo.

Hace unos años, cuando esta tradición había quedado muy relegada al ámbito doméstico sólo, y estaba prácticamente a punto de desaparecer, el Ayuntamiento decidió recuperarla, y se volvió a incluir esta tradición en la celebración de la festividad.

Esta tradición evoca el milagro de los panes y las rosas que se atribuyen al patrón de los franciscanos descalzos, San Diego de Alcalá. Es de creencia popular que disponer de unos de estos panecillos garantiza la prosperidad y el soporte de las familias durante el año.

De este modo, un grupo de voluntarias, con la ayuda del horno Can Xeixa (antiguo Can Florencio), amasan y cuecen los panecillos para repartirlos el domingo en la misa, a los residentes del geriátrico municipal y también en domicilio, a personas enfermas que no pueden salir de casa.

Entre dos días, estas voluntarias, amasan 13 kg de masa, de donde salen más de 1.000 panecillos. La masa, hecha a partir de harina, un poco de mantequilla cocida, manteca y tiene de "batafaluga", se dispone de tal modo que, una vez cocidos, crecen en forma de una rosa con los pétalos abiertos.

El alcalde José Luis Benejam, acompañado por Tiago Reurer, concejal de Cultura, Maria Antònia Pons, concejala del Área Social y Mari López, concejala de Urbanizaciones, han visitado a las voluntarias, que les han enseñado todo lo proceso de elaboración.

El Ayuntamiento de Alaior quiere agradecer profundamente el trabajo desinteresado tanto de las voluntarias como del horno que año tras año ayudan a mantener viva esta importante tradición del municipio.