A.K.A (Also Known As), protagonizada por Lluís Febrer, llega al Teatre Principal de Maó

El montaje teatral A.K.A (Also Known As), protagonizado por el joven actor menorquín Lluís Febrer, se ha convertido en todo un fenómeno teatral.

Confirman el éxito de la obra los cuatro Premios Butaca y los dos Premios Max conseguidos y la gira por salas de todo el país. Escrita por Daniel J. Meyer y dirigida por Montse Rodríguez Clusella, A.K.A (Also Known As) nos habla de la formación de la identidad adolescente, de la diferencia entre lo que sentimos que somos y lo que la sociedad dictamina que tenemos que ser. Una mirada desde dentro hacia fuera. Sobre A.K.A. (Also Known As) Carlos es un adolescente de quince años que se encuentra en un momento vital delicado, en el que ve cómo se tambalean los cimientos sobre los que ha crecido, sus raíces, su identidad. Es adoptado y la mirada de los otros le hará plantearse quien es realmente. Porque, ¿somos quien sentimos que somos o quien la gente cree que somos? El texto nos relata su rutina diaria –instituto, terapia, rechazo, rabia, miedo, amigos, deseo e injusticia– y nos plantea una reflexión sobre la identidad, haciendo que el público se convierta en juez, testigo y cómplice de su evolución. A.K.A (Also Known As) es una obra política y reivindicativa, una propuesta honesta, valiente y comprometida con el lenguaje y las inquietudes adolescentes.

Por esta razón, el Teatre Principal de Maó ha programado, además de la sesión de las 20.30 horas, una matinal dirigida a alumnos de Secundaria, con una muy buena respuesta de los centros.