NOTA DE PRENSA: AGRAME insta al CIMe que realice el pago de las ayudas de la DANA de 2021 Las ayudas de la DANA 2021 sin pagar y la convocatoria de ayudas por la DANA 2022 sin publicar AGRAME ha dirigido un escrito a la Directora Insular de Economía del Consell Insular de Menorca, la Sra. Pilar Pons, para trasladarle la preocupación y el malestar del sector, puesto que a día de hoy, la Consellería de Economía y Territorio del Consell Insular de Menorca todavía no ha realizado el pago de las ayudas de la DANA que tuvo lugar día 21 de septiembre de 2021. AGRAME ha solicitado que se agilice la tramitación y se realicen dichos pagos sin más demora. Se trata de unas ayudas extraordinarias por una situación sobrevenida. Hay explotaciones agrarias solicitantes que todavía no han recibido ni la resolución correspondiente a su expediente. En segundo lugar, y no por ello menos preocupante, AGRAME recuerda que están en el aire las ayudas en relación a las fuertes tormentas que tuvieron lugar en 2022, la granizada de día 18 de agosto 2022 y la virulenta tormenta de día 25 de septiembre de 2022. Esta asociación en diversas ocasiones se dirigió al Conseller Sr. Pastrana para solicitar ayudas extraordinarias para los ganaderos y agricultores menorquines para contribuir a sufragar parte de los daños. Sorprende que no se haya priorizado esta cuestión, y que la convocatoria de ayudas seis meses después no se haya publicado. La Directora Insular de Economía en el mes de octubre de 2022 informó a AGRAME que se incluiría una partida en los presupuestos del 2023 y se publicaría una convocatoria lo más pronto posible. Una vez aprobados los presupuestos del CIMe de 2023, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde los daños ocurridos en 2022, AGRAME considera que han tenido tiempo más que suficiente para tener preparada dicha convocatoria y que se publicara de inmediato. De nada sirven los anuncios de ayudas para sufragar los daños derivados de fenómenos adversos meteorológicos si no se constatan con acciones reales que se den en tiempo y forma correcta para que los ganaderos y agricultores puedan hacer frente a los costes que se derivan. Las fuertes tormentas e inundaciones, que azotan con dureza la actividad de las explotaciones agrarias, cada vez tienen lugar con más frecuencia, y ello se suma a la lista de factores que hacen que la producción de los ganaderos y agricultores menorquines sea menos competitiva al incrementarse a las pérdidas ya acumuladas. Por ello, AGRAME ya solicitó el año pasado al CIMe disponer de una línea de ayuda extraordinaria permanente que contemplara los daños de fenómenos atmosféricos adversos e inundaciones derivados de la naturaleza para poder actuar con rapidez. Además de que este tipo de ayudas extraordinarias no estuviera incluido como ayudas de minimis.