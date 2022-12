AGRAME alerta que no se puede tensionar más al ganadero con el precio de la leche

La Junta Directiva de AGRAME se reunió para analizar, una vez más, la difícil situación que atraviesa el sector lácteo. Los directivos de AGRAME se mantienen firmes con los objetivos a alcanzar para garantizar la continuidad de las explotaciones de vacuno de leche.

El ganadero ha de cobrar por encima del coste de producción, ha de disponer de una renta agraria digna y las explotaciones lecheras han de volver a capitalizarse para poder realizar las inversiones necesarias para seguir siendo competitivos en innovación, tecnología, bienestar animal y sostenibilidad ambiental, teniendo siempre en cuenta su rentabilidad, como cualquier otra actividad económica.

En estos momentos no se puede tensionar más al ganadero. Es inviable seguir pretendiendo que el eslabón más débil de la cadena siga sosteniendo pérdidas de forma continuada. La industria ha de buscar sus propias soluciones y estrategias comerciales para trasladar los costes reales a la distribución para evitar fijar los precios de arriba abajo. Y que no sea el ganadero el que tenga que soportar las pérdidas y recurrir a ayudas extraordinarias.

A punto de cerrar 2022, y con los datos sobre la mesa, se augura que 2023 volverá a ser un año duro y clave para la subsistencia del sector.

Con el trabajo conjunto de todo el sector y la administración se ha conseguido frenar el cierre de las explotaciones de forma masiva. Aunque no poner fin a la situación de crisis que se ha incrementado por las consecuencias inesperadas para todos de la guerra de Ucrania.

El Plan PROVILAC ha sido un buen instrumento para conseguir este logro, conjuntamente con las ayudadas estales. El Plan PROVILAC volverá a tener un gran peso en 2023, y de él también dependerá en gran medida la evolución del sector.

Pero, independientemente del Plan PROVILAC, la industria ha de seguir aumentando los precios, porque no se puede pretender cubrir el diferencial únicamente con ayudas, que sin duda serán esenciales nuevamente.

Los costes de producción son como mínimo de 0,70€ por litro de leche en Menorca.

Los datos del último informe del FEGA sobre las entregas de leche cruda hablan por sí solos. Una tendencia al alza, pero nada alentadora. Baleares siempre está por debajo de la media nacional y el diferencial mensual cada vez es mayor, 0,064€/litro de diferencia entre Baleares y la media nacional en el mes de octubre.

Los miembros de la Junta Directiva de AGRAME son conscientes que dentro del coste de producción está el coste que supone la doble insularidad, y no es imputable a la industria directamente. El Régimen Especial de les Illes Balears (REIB) debe equiparar esta desigualdad de condiciones respecto a la península y en proporcionalidad al resto de islas. La compensación a la doble insularidad debe ser efectiva y garantizada en 2023, y a lo largo del tiempo.

Los ganaderos de Menorca han mantenido una actitud ejemplar frente a una situación insólita que demuestra su compromiso real con el campo de Menorca. Es importante que la sociedad conozca la realizad paralela de las explotaciones agrarias, el esfuerzo que están realizando, y, por qué subsisten, aún con unos costes de producción mayores a los de la península, y con unos rendimientos económicos por debajo del coste de producción a pesar de las ayudas extraordinarias.

Los ganaderos menorquines no subsisten únicamente por las ayudas económicas que reciben de las administraciones, ni por el insuficiente incremento de precios que ha habido, sino por la aportación que ellos mismos realizan de forma forzada, a través de la descapitalización al no poder reinvertir, el cambio a una alimentación de las vacas más pobre, la disminución de la utilización de abonos, el incremento de las jornadas de trabajo al no poder contratar personal, el abandono de ciertos trabajos no urgentes pero necesarios en la finca a medio plazo, entre un sinfín de malabares diarios. Esta situación tiene su límite también.

En estos momentos, no todas las industrias están realizando el mismo esfuerzo y eso queda patente cuando conocemos que hay industrias que pagan el litro de leche a 42 céntimos o siempre son las mismas industrias que toman la iniciativa de subir el precio.

El equipo directivo de AGRAME ha tenido en cuenta en el último año que el incremento de precios debía hacerse de una forma ordenada porque la situación planteada en 2021 a la industria y administración venía de un problema estructural de muchos años atrás. Encontrar el equilibrio para reorganizar la industria tenía que hacerse de una forma ordenada, proporcional y progresiva para garantizar mantener las estructuras de las industrias durante este tránsito.

Por esto apostamos des del primer momento por organizarnos para trabajar conjuntamente con las industrias y la administración canalizando acciones concretas a través del Pla PROVILAC para reforzar a su vez al sector de una forma bidireccional entre productores e industria.

No obstante, hay que tener siempre presente que sin ganaderos no hay industria. Por una parte, La industria debe seguir realizando esfuerzo para subir el precio de la leche a fin de acortar al máximo el diferencial con la media nacional. Y, por otra parte, debemos complementar la desproporcionalidad a través de los mecanismos que en estos momentos disponemos: el Plan PROVILAC y el REIB.

En cuanto al Plan PROVILAC, como ya anunció la Conselleria de Agricultura se está trabajando en un nuevo acuerdo que se espera poder materializar con la firma antes de Navidad.