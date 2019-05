Agilizar los trámites empresariales, el compromiso de Mes per Menorca ante PIME

Los candidatos de Mes per Menorca al Parlamento y al Consell, Josep Castells y Maite Salord, han analizado hoy determinados puntos para mejorar la economía insular. Los menorquinistas pondrán como condición a la formación de un nuevo gobierno la 'desburocratización' de los trámites.



Mes per Menorca se ha comprometido con los directivos de PIME-Menorca a presentar una propuesta seria para que el próximo Ejecutivo Balear asuma la desburocratización de los trámites administrativos para empresas y particulares ante cualquiera de las administraciones.



El compromiso se ha dado a una reunión mantenida hoy en la sede de PIME-Menorca en Maó con los directivos de las pequeñas y medianas empresas menorquinas. La cita tenía como objetivo el análisis e intercambio de opiniones respecto a los puntos que presentó la patronal a todos los partidos políticos para mejorar la economía de Menorca. Han coincidido en varios puntos sobre la propuesta de PIME y han concluido en una propuesta que hará Mes per Menorca de cara a la nueva legislatura. Además, las menorquinistas se han comprometido a que la iniciativa tratada sea uno de los acuerdos para la investidura de la presidencia balear.



La propuesta tiene tres puntos:

1.- Crear una ventana única, tanto para empresas como para particulares, para que se puedan realizar los trámites y gestiones a cada una de las administraciones (Gobierno, Consells y Ayuntamientos) y que cada administración sea la encargada de llevar el procedimiento administrativo correspondiente. Este hecho implicaría tener que hacer una ley para que todas las administraciones se adieran al mismo sistema.



2.- Digitalización de la CAIB, ya que es la institución más atrasada en cuanto a procedimientos administrativos en este sistema. Sin embargo, y ante la intención de avanzar con los trámites electrónicos, cualquier ciudadano o empresa tendrá la garantía para realizar sus gestiones, ya sean on line, como de forma presencial.



3.- Encargar una auditoría de todos los procedimientos administrativos en las Islas Baleares para poder hacer las mejoras correspondientes para los procedimientos correspondientes.



La propuesta de Més per Menorca ha sido bien acogida por la directiva de PIME-Menorca, por lo que este tema será un punto importante y un compromiso adquirido por los menorquinistas de cara a la nueva legislatura y acondicionado para el apoyo al nuevo Ejecutivo