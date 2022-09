Accion comunitaria, la base para reducir desigualdades y ganar salud en las poblaciones

Las condiciones de vida, de empleo, de vivienda y del entorno o barrio en el que vivimos, entre otros determinantes, influyen en la salud de las personas y cada vez se está poniendo más el foco en la importancia de la acción comunitaria para ganar salud. Esta se basa en el trabajo en común de una red de profesionales de diferentes ámbitos y de la propia ciudadanía para mejorar las condiciones de vida de una comunidad concreta. Este tipo de formación en acción comunitaria no profundiza mucho en las carreras universitarias, y hay una demanda creciente, por eso la Escuela de Salud Pública de Menorca ha organizado en esta edición hasta tres cursos relacionados con la acción comunitaria.

“Cualquier persona que piense en qué cosas influyen sobre su salud, es decir, qué la favorece y qué la empeora, acabará valorando aspectos que van más allá de una terapia o tratamiento médico”, apuntan los profesores que han impartido el curso ‘Acción comunitaria en salud: experimentando, aprendiendo, construyendo’, Mariano Hernán (Escuela Andaluza de Salud Pública), Jara Cubillo (Ministerio de Sanidad), Rafael Cofiño (DG de Salud Pública de Asturias) y Daniel García (Servicio Madrileño de Salud).

“Las comunidades más cohesivas son más capaces de generar salud, por lo tanto, invertir en el desarrollo comunitario tiene efectos sobre la salud. Y es muy importante reducir las desigualdades porque vemos que hay más salud, cuando menos diferencias hay en el nivel de renda de una misma comunidad o país”, añaden los docentes, quienes también reclaman más inversión por la parte política, puesto que “la salud comunitaria es relevante, no es un juego, es una ciencia, y el papel de la Escuela de Salud Pública de Menorca es clave porque su apuesta por la acción comunitaria ha sido fuerte”.

Sobre las desigualdades se ha centrado también el curso ‘Working together to build resilient neighbourhoods for health equity’, impartido por Jennie Popay y Ana Porroche-Escudero (Lancaster University), y Angelina González (Universitat de Barcelona, Agència de Salut Pública de Catalunya). “Las desigualdades afectan a todas las dimensiones de la salud. Cuanto más pobre es una persona, más posibilidades tiene de padecer cáncer, problemas de salud mental, del corazón y morir más joven, entre otros. Y todo esto empeora según su etnia, el género y si hay alguna discapacidad, porque las desigualdades se acumulan, así que este año hemos trabajado con la perspectiva de la intersección”, explica Popay, quien añade que la pandemia ha agravado las desigualdades sociales.

Relata la profesora de la Lancaster University que en países como el Reino Unido mejoraba la esperanza de vida para todos hasta hace unos 15 años, que dejó de crecer y, en algunos lugares directamente se redujo, “un hecho dramático”. Eso es posiblemente por el colapso financiero de 2008: “Los gobiernos recortaron en servicios y cuando esto se suma al aumento del desempleo y los bajos salarios, las condiciones en las que la gente vive y trabaja se deterioran”.

Actualmente se hace mucho trabajo social y de salud centrado en las comunidades y barrios más vulnerables, pero Popay indica que centrarse en estas comunidades solamente a nivel local no es suficiente, por lo menos tienen que ser acciones regionales y nacionales: “Hay que trabajar a nivel local pero también mirar hacia fuera”.

Finalmente, el curso ‘Metodologías participativas para explorar el territorio: innovando en los diagnósticos comunitarios enfocados en la acción’ ha enseñado enfoques prácticos interesantes para un perfil muy variado de trabajadores en redes locales y comunitarias. Como comentan sus profesores, Joan J. Paredes (Dirección de Atención Primaria del departamento de Salud de la Ribera, Alzira, y Grupo de trabajo PACAP), Ana Ocaña (Centro de Salud Pública de Gandía, Grupo de trabajo PACAP) y Viola Cassetti (Grupo de trabajo PACAP): “Cualquier profesional de un centro de salud debe conocer como es su territorio, su zona de actuación, qué problemas de salud tiene la población y con qué recursos y activos cuentan. Los procesos comienzan con un diagnóstico de la situación de salud del territorio, realizado conjuntamente con profesionales de diferentes sectores y de la propia ciudadanía, para dar respuesta a esos problemas y decidir qué acciones son prioritarias”.

Hay que tener en cuenta también el territorio, “porque no es lo mismo vivir en un pueblo montaña donde el gran problema puede ser la falta de trabajo para las personas jóvenes, que en un pueblo de costa donde hay trabajo pero no hay acceso a viviendas de calidad”. Por eso, en el curso han trabajado cómo afectan las distintas áreas según se analicen territorios en un entorno rural, urbano o en barrios vulnerados.

Actualmente existe una estrategia de salud comunitaria y atención primaria a nivel de Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, “es un momento de oportunidad pero hay todavía mucho trabajo que hacer en el ámbito político”, que es donde se toman decisiones sobre presupuestos que pueden mejorar las condiciones de vida y determinar la salud de la gente. “La prevención y la promoción de la salud son baratas, pero también requieren de inversión y ésta tiene un retorno”, concluyen.