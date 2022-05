Abierto el plazo de inscripciones para participar en la XVI Carrera Fortaleza de La Mola

Los atletas que deseen participar en la decimosexta edición de la carrera Fortaleza de La Mola, que se celebrará el próximo domingo 8 de mayo a partir de las 10.30 horas, ya pueden formalizar su inscripción online, a través de la página web www.elitechip.net, o en el lugar de la salida hasta media hora antes del inicio de la prueba.

El Consorcio Militar de Menorca, el CCE Sant Lluís, la Federación de Atletismo de las Islas Baleares (FAIB), Elitechip y Cecome Menorca Atletismo son los organizadores de este evento, que, después de 15 ediciones, ya se ha ganado su lugar en el calendario de competiciones deportivas que se llevan a cabo en la Isla.

La competición se ha planificado según las siguientes categorías:

? Iniciación (sub8 nacidos 2015-2016-2017…)

? Benjamín (sub10 nacidos 2013-2014)

? Alevín (sub12 nacidos 2011-2012)

? Infantil (sub14 nacidos 2009-2010)

? Cadete (sub16 nacidos 2007-2008)

? Juvenil- Júnior (sub18-20 nacidos 2003-2004-2005-2006)

? Senior (nacidos 2002 al 1981)

? Veteranos/as (40-45-50-55-60-65-70-75)

? Fuerzas del Ministerio de Defensa-Cuerpos de Seguridad del Estado

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para formalizar una categoría debe haber mínimo 4 inscritos en categoría masculina y 3 en femenina.

Las inscripciones para niños/as federados y no federados hasta sub 14 (12-13 años) incluido son gratuitas y desde cadetes (sub 16) a veteranos/as (con camiseta técnica) tiene un coste de 10 euros (hasta el 7 de mayo). La participación en la carrera incluye un seguro de día y las inscripciones el día de la prueba (12 euros) no tienen asegurada camiseta técnica

Además, tanto los participantes como los acompañantes durante el horario de la prueba podrán disfrutar de entrada gratuita al recinto militar visitando las instalaciones sin coste de entrada.

Se trata, sin duda alguna, de la única prueba atlética que se lleva a cabo íntegramente en el interior de un recinto monumental, patrimonial e histórico de la isla de Menorca, con una superficie aproximada de 1 Km cuadrado.

Más información en www.elitechip.net.