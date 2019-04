Jugará al menos hasta los 38 años. El gran capitán del Mallorca Xisco Campos seguirá otra temporada. Este martes 23 de Abril, día de Sant Jordi y día del libro, muy celebrado también en la islas, ha sido el día escogido para que el de Binissalem escriba otra página en el libro en su carrera futbolística llena de humildad y compromiso.

El Consejero Delegado del Mallorca Maheta Molango ya dijo hace semana y media que siempre quería a Xisco en su equipo, dando a entender que iba a continuar, y antes el director deportivo Javi Recio también había dejado claro en Deportes Cope que mientras Xisco estuviera en activo tenía que ser con la camiseta del Mallorca. El de Binissalem renueva por una temporada más, como viene haciéndose con él desde su incorporación.

Un jugador Xisco hecho a sí mismo que tuvo que salir del RCD Mallorca en su día para hacerse un nombre y enamorar a la afición del Nàstic de Tarragona donde fue capitán y uno de los jugadores más respetados. Allí coincidió con el entrenador que posiblemente haya sido más importante en su carrera, Vicente Moreno, que le dio galones y confianza, y que ha vuelto a contar con él tras recalar en la isla hace año y medio.

Y eso que Moreno no regala nada, la prueba es ahora mismo que Xisco Campos no es titular, ha disputado 17 partidos y a pesar de haber iniciado el curso como titular formando esa pareja con Raíllo que ya el año pasado parecía irrompible, en beneficio de otro gran central, Martin Valjent, que le he relegado al banquillo.

Pero si algo tiene claro Campos es que se sigue sintiendo útil y apto para el fútbol profesional. A nadie le extrañaría dado el grado de complicidad que tiene con los estamentos del club que a su retirada tenga alguna labor en el club, pero por lo pronto, lo suyo va a continuar siendo vestir la camiseta bermellona.