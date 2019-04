Xisco Campos: Era un sueño poder seguir aquí y el sueño continúa

Xisco Campos seguirá una temporada más en el Real Mallorca. El jugador nacido en Binissalem, actual primer capitán del conjunto mallorquinista, ha renovado su contrato hasta 2020." Es un sueño poder seguir aquí y el sueño continúa, se lo agradezco a toda la gente que me ayuda: familia, compañeros, trabajadores, etc..." ha dicho en el acto en el que se ha hecho oficial su renovación.

El central, eso sí, ha querido dejar claro que no va a ser un jugador que no sepa irse a tiempo. "Hasta que vea que doy rendimiento intentaré dar el máximo pero cuando no lo haga daré un paso a un costado, ahora soy un privilegiado, trabajo al máximo y vivo este momento con la máxima ilusión", ha subrayado Xisco.

En cuanto al hecho de no estar jugando ha señalado: "todos tenemos que apretar para poder jugar, eso eleva el nivel competitivo, yo entreno todo lo mejor que puedo, al igual que los compañeros, y eso sube el nivel". Xisco también ha reconocido que llegó a pensar en que no volvería a vestir la camiseta del Mallorca: "Soy un mallorquinista más, había renunciado a volver, cuando me fui creía que volvería pero las situaciones te llevan a otros proyectos y ya crees que está muy complicado. Estoy muy contento de sumar, de poder estar aquí y esto no acaba aquí, hay que seguir luchando"

Maheta Molango, ha querido destacar el liderazgo de Xisco Campos y la fuerza del capitán dentro y fuera del campo: "Su liderazgo es fundamental, es un jugador que es todo un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego". "Hizo un esfuerzo para venir la temporada pasada y es un orgullo que forme parte de nuestro proyecto", ha afirmado el directivo mallorquinista.