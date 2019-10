Weindorfer critica la exhibición de Nadal y Djokovic en Kazajstán

Rafa Nadal empuña la raqueta y reaparece en la pista cinco días después de su boda para participar junto a Novak Djokovic en una exhibición en Kazajstán. El encuentro es a las 15h (hora peninsular española). El que será de nuevo número 1 del mundo, lo será en la actualización del 4 de Noviembre, tiene como objetivos Paris Bercy y sobre todo la Copa de los Maestros de Londres, su asignatura pendiente, en el que ha sido un año 2019 para recordar con semis en los cuatro grandes y títulos en Roland Garros y US Open.

Por cierto que la exhibición en Kazajstán en esta fecha no ha gustado nada al organizador del ATP de Mallorca y también del Abierto de Viena, Ewin Weindorfer, quien critica en Tennis World USA que coincida esta exhibición con los torneos de Viena y Basilea. "Hubo una aprobación del CEO de ATP (Chris Kermode) porque, según las reglas, durante los torneos de ATP, no se puede celebrar un partido de exhibición. Por lo tanto, debemos respetar eso. No creo que sea bueno que haya exhibiciones en curso durante los eventos de ATP". Los jugadores son miembros de ATP. Hay una temporada baja después de las Finales ATP y cualquiera puede jugar durante ese tiempo ".

Weindorfer organiza los torneos WTA Berlín y ATP Mallorca, también es el Director del Torneo en la Copa Mercedes de Stuttgart.