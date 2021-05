Vox recurrirá la decisión del TSJB y los restauradores apoyan que continúe el toque de queda

En menos de 24 horas la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares se ha pronunciado y ha autorizado las medidas sanitarias acordadas por el Govern balear tras el levantamiento del estado de alarma, entre las que figura prolongar hasta el 23 de mayo el toque de queda de 23 a 6.00 horas.

El tribunal Superior de Baleares es el primero en España en pronunciarse sobre el toque de queda, una medida que, recordamos, depende directamente del estado de alarma para su implantación.





La Fiscalía puede recurrir en un plazo de tres días



Una decisión que no puede ser recurrida por la Fiscalía de Baleares, ya que, según explica el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, le corresponde al fiscal de la sala de lo contencioso, Pedro Crespo. Ahora tiene tres días para analizar si cabe o no el recurso y si cree oportuno hacerlo. Por lo tanto, dice Barceló, Crespo actuará como encuentre oportuno en los próximos días.





Vox recurrirá el decreto de medidas

El portavoz de Vox en el Parlament balear, Jorge Campos, ha anunciado este miércoles que su partido recurrirá el decreto de medidas del Govern para después del 9 de mayo, cuando haya decaído el estado de alarma, que entre otras cuestiones mantiene el toque de queda en la Comunidad.

En un comunicado, Vox ha calificado el texto legal de "decretazo" y ha llamado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, "la Maduro balear", en referencia al presidente venezolano.

Vox ha recordado que el decreto ha sido autorizado por un Tribunal Superior de Justicia "dividido", ya que dos de los cinco magistrados han emitido votos particulares.

"No existe ninguna justificación sanitaria que avale el decreto e imponga el toque de queda más allá del estado de alarma. No tiene ni pies ni cabeza. Armengol pisotea derechos y libertades además de arruinar las Islas. Quiere que no salgamos por la noche y decirnos cómo tenemos que vivir", ha protestado Campos.

El partido ha informado de que sus servicios jurídicos estudian tanto el auto del TSJIB como el decreto para "decidir la correcta vía judicial para recurrir con éxito".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

@F_Armengol quiere ser la Maduro balear: Más ruina económica y vulneración de derechos. Vamos a seguir haciendo todo lo posible para evitarlo: Anuncio que vamos a recurrir la normativa aprobada por el gobierno balear que coarta nuestra libertad por motivos políticos,no sanitarios https://t.co/EY87fcMoqw — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) May 6, 2021













Foro Baleares sí recurrirá el "toque de queda ilegal"



Quien sí que va a recurrir esta decisión es Foro Baleares. Ya se han puesto en marcha con sus servicvios jurídicos y aseguran que recurrirán este toque de queda ilegal. Insisten en que sin estado de alarma no se pueden limitar los derechos más fundamentales de los ciudadanos. Critican que la presidenta del Govern juegue con los derechos de los ciudadanos y que los jueces violen la libertad de los ciudadanos.

Desde Foro Baleares, además, animan a los partidos políticos y a los sectores afectados a presentar un recurso ante esta decisión.





Los restauradores, a favor del toque de queda



Desde el sector de la restauración de CAEB creen que es conveniente que continúe el toque de queda, por lo que no pretende presentar ningún recurso a la autorización de las medidas por parte del Tribunal Superior. Dice su presidente, Alfonso Robledo, que les gustaría que el toque de queda estuviera más tarde, a las 12 o una de la madrugada, aunque debe continuar para evitar que se celebren fiestas ilegales.

Desde PIMEM Restauración no entienden por qué se han avalado estas medidas, por lo que quieren saber cómo es posible.