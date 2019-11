VOX se marcha de la lectura del manifiesto en contra de la violencia de género en el Parlament

Todos los grupos del Parlament han participado esta mañana en el encendido de las 52 velas por cada una de las víctimas mortales por violencia de género que se han registrado este año en España, con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

En el encendido, han participado todos los grupos de la Cámara --PSIB, PP, Unidas Podemos, Cs, MÉS per Mallorca, Vox, El PI y los diputados del grupo mixto--, así como representantes de las distintas instituciones de Baleares, entre ellos la presidenta del Govern, Francina Armengol y el alcalde de Palma, José Hila.

En esta ocasión no se ha leído una declaración institucional, ante la negativa de Vox a firmar el texto consensuado por el resto de formaciones.

A pesar de esto, sí se ha leído un manifiesto en contra de esta violencia, por parte del presidente del Parlament, Vicenç Thomàs. Antes de su lectura, la diputada de Vox, Idoia Ribas, que ha participado en el encendido de velas, se ha marchado.

Abans de començar el Ple, a la Sala de Passes Perdudes s'han encès 52 espelmes en memòria de les víctimes de violència de gènere a l'Estat d'enguany pic.twitter.com/S2EpvaWhdk — Parlament de les Illes Balears (@ParlamentIB) November 26, 2019

VOX EXPLICA SU DISCREPANCIA CON LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Desde VOX, su diputada Idoia Ribas ha explicado que aunque han participado en el recuerdo a las mujeres asesinadas se han marchado a la hora de la lectura del manifiesto porque dicen que se sienten víctimas de la deslealtad institucional.

Ribas critica que el resto de partidos no hayan intentado pactar el texto. Afirma "no podemos apoyarlo porque estamos en contra de como se esta tratando el tema de la violencia. No son políticas efectivas y nos siguen matando. Creemos que hay que atacar este problema con otras políticas como la prisión permanente revisable y aumento de penas para violadores y asesinos".