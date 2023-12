PP y Vox logran un acuerdo para aprobar presupuestos de Baleares

Los presupuestos para 2024 ya tienen garantizada su aprobación. Tras un fin de semana intenso de negociaciones, PP y Vox, han anunciado un acuerdo para aprobar el Proyecto de Presupuestos para 2024.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, insiste en que aceptan las enmiendas de VOX " por responsabilidad, ya que es más importante el todo que una parte", ha declarado.

También el diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, ha anunciado que votará a favor de los presupuestos a pesar de la crisis que abrió hace unas semanas con sus socios en el Consell.

Además de Córdoba, también anunció su voto positivo el exdiputado de Vox, Xisco Cardona, ahora no adscrito. Mientras la portavoz de Vox, Idoia Ribas, dice que "Ahora sí se recoge la voluntad de cambio No venimos a cambiar a las personas, sino las políticas de esta comunidad", ha añadido la portavoz de Vox, valorando "el cambio de actitud del PP", consciente de su situación en la Cámara y de que los presupuestos "no pueden depender de tránsfugas ni de chantajistas".

Entre otras medidas, incluirán la incorporación, como mínimo de 20 millones de euros, para la libre elección de lengua en la educación, la eliminación del impuesto del patrimonio y un millón de euros para la creación de la Oficina de Defensa de las víctimas de okupacion ilegal.

Tras el acuerdo con VOX, se retira el 100 por ciento de las ayudas a sindicatos y patronales, cuyo importe íntegro se va a destinar a la atención a la discapacidad, por 400.000 euros. El portavoz popular, Sebastià Sagreras, insiste en que "más allá de esta partida concreta hay muchas medidas incluidas en las cuestas que ayuda a empresas y sindicatos", ha afirmado.

Desde la oposición, los partidos de izquierda, arremeten contra Prohens por lo que califican de "sumisión total a las exigencias y chantajes de Vox".