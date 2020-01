Vox: “me gustaría ver a Pedro Sánchez sobrevivir en Ibiza con el sueldo de un policía o de un guardia civil"

La diputada de VOX en el Congreso, Patricia de las Heras, se ha reunido con representantes de asociaciones y sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil de Ibiza y Formentera para atender sus reclamaciones en las que piden la equipación de la insularidad (indemnización por residencia) con Canarias, Ceuta y Melilla.

La diputada se ha comprometido ante los representantes ( CSIF, AEGC, ASP, CEP, JUPOL, SUP y SP) a “exigir al Gobierno a que pague el complemento de insularidad hasta que se decida a regularizarlo. No puede ser que para chiringuitos, propaganda y tonterías que en nada benefician al ciudadano siempre haya dinero, mientras que se regatea para agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil”.

“Me gustaría ver a Pedro Sánchez sin su Falcon y sin el Palacio de la Moncloa, sin sus viajes... Que intente sobrevivir en Ibiza con el sueldo y los complementos de un policía o de un guardia civil”, ha apostillado.

Los agentes destinados en Ibiza percibieron un abono de 209 euros mensuales a lo largo del año 2018 para compensar la insularidad. Pero en 2019 no lo han cobrado, y sigue sin regularizarse y “fijar de una vez por todas”. Según informan los representantes de asociaciones y sindicatos, dicho plus no ha sido abonado a los agentes destinados en Formentera.

La diputada de VOX ha censurado que “durante demasiados años se han dado largas, se ha utilizado a nuestros agentes, se les ha colmado de falsas promesas... Entiendo que al Gobierno de Sánchez no le gusten la Policía Nacional y la Guardia Civil a tenor de sus socios proetarras y separatistas. Pero no debe olvidar que debe ser el presidente de todos y que debe proporcionar a los que velan por nuestra seguridad unas condiciones salariales y laborales dignas”.