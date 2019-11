Vidal: ''El cliente balear está confundido por la incertidumbre del diésel''

Malos tiempos para los concesionarios que ven como sus ventas en Baleares caen por encima de la media nacional entorno al 13%. El cliente está confundido y no sabe que vehículo comprar y desde los concensionarios creen que el principal motivo es la incertidumbre por la polémica ley del diésel.

El presidente de la Asociación Balear de Concesionarios, Andrés Vidal, ha explicado que el ratio de gasolina y diésel ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Dice Vidal que ''en Baleares, de cada 100 coches tan solo 12 son diésel. El 78% son vehículos de gasolina y el 10% son híbridos, eléctricos, etc. En el conjunto de Baleares es un 12% de vehículos de gasolina mientras que en el conjunto de España es del 40%''.

HIDRÓGENO COMO ALTERNATIVA AL ELÉCTRICO

Si hablamos del hidrógeno como alternativa al coche eléctrico, Vidal explica que este tipo de combustible también existe y esta fuente de energia es muy similar al motor eléctrico. Considera que es una muy buena alternativa ya que salva muchos obstáculos que tiene el coche eléctrico. Aunque eso sí, lamenta que de momento, la Administración Pública no apueste por este tipo de combustible. ''El hidrógeno se carga prácticamente como un vehículo convencional de gasolina, en 5 minutos puedes tener el depósito cargado y no tienes esos tiempos de espera tan largos que puedes tener en los vehículos eléctricos. Es una tecnología que existe, que esta ahí... pero que los Gobiernos no lo están impulsando como estan haciendo con el vehículo eléctrico. Impulsar un nuevo modelo de movilidad requiere de que la Administración Pública apueste por el y en estos momentos no lo están haciendo''.