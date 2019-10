Vicente Moreno: "A Lago Junior tengo que convencerle de que está mejor de lo que se dice"

Vicente Moreno nunca había estado seis partidos sin que su Mallorca ganara. El estreno en primera división no está siendo como esperaba desde luego, pero ha enviado un mensaje de calma hacia el equipo y también ha defendido a Lago Junior de las críticas. El máximo goleador de la pasada temporada con once tantos, aún no se ha estrenado en primera división.

Moreno ha dicho que si mal no recuerda "Simeone hablaba del peligro banda izquierda antes de enfrentarse a nosotros, y quizá no sabía su nombre pero sabía que ahí había calidad; nosotros le tenemos tan visto que parece que le valoramos menos: Yo le veo bien, hay partidos que está mejor que otros, como el equipo, a veces es superado y a veces supera él a sus rivales. El día del Athlétic a un jugador como Capa le llevaba loco. Estaban preocupados de verdad, por ejemplo. Lago está bien, mi trabajo es hacérselo creer, que está mejor de lo que alrededor se opina sobre él. Es un jugador muy importante para nosotros y espero que siga dando lo que tiene. Cada uno que piense lo que quiera, faltaría que yo dijera algo, lo respeto pero mi idea sobre Lago la tengo clara".

Sobre lo que le está faltando a su equipo opina que "quizá esa pequeña dosis de suerte no la hayamos tenido, tenemos que insistir y preocuparnos en buscarla en lugar de compadecernos de no tenerla. Es todo una suma y te da la situación en la que estamos. Ojalá nos pudiéramos mover en una situación en la clasificación como Barcelona o Real madrid, o Real Sociedad sin ir más lejos, pero a priori no es lo más lógico sino estar peleando por lo que estamos peleando, pero intentando estar lo menos posible en esta situacion. Hay que llevarlo con naturalidad y tranquilidad y ser capaces de rendir igual en esta situación. Y en eso hemos de invertir el tiempo".

Ha acabado comentando que "me gustaría estar primero, no estoy a gusto viendo al equipo ahí pero estoy tranquilo viendo que el equipo da el máximo, y eso nos dará opciones de ganar".