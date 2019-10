Verges: ''Estamos hablando de una enfermedad con un potencial de gravedad altísimo''

Los adolescentes de entre 12 y 18 años son las personas más expuestas a sufrir alguna enfermedad producida por el meningococo. Se trata de un germen que puede producir meningitis o sepsis, llegando a provocar importantes secuelas e incluso la muerte. El miembro del Comité asesor de vacunas en Baleares, Miro Verges, asegura que no es un germen de patología tonta. ''Son enfermedades muy raras, con mortalidad muy alta que roza 12% directo y un 30% de secuelas importantes como amputaciones, sorderas, retrasos mentales o ceguera''. ''Estamos hablando de una enfermedad con un potencial de gravedad altísimo'', insiste.

Verges ha explicado que el tema fundamental de estas enfermedades es controlar la enfermedad. Este germen existe en la faringe y el problema, destaca, es que pase al cuerpo y cause la enfermedad.

Los estudios han demostrado que para un niño pequeño de 5 años el estado de portador es de un 4% y al llegar al adolescente, el 23% de los jóvenes lo llevan en la garganta y son los principales portadores y por lo tanto, los que más conductas de riesgo tienen.

CONDUCTAS DE RIESGO

Las conductas de riesgo son las propias de la adolescencia, explica Verges. ''Su estilo de vida, como acudir a conciertos o discotecas hace que al toser, beber del mismo vaso o intercambiar besos, aumente de manera importante el riesgo de contagio interpersonal'', explica. Esto, hace que el número de portadores sea tan alto aunque el miembro del Comité asesor de vacunas en Baleares, Miro Verges, recuerda que eso no significa que vayan a sufrir la enfermedad.

Es más, asegura que la enfermedad es más frecuente en personas mayores y niños, que cuentan con las defensas más bajas. Por eso, explica, es muy importante acudir a vacunarse en cuanto se reciba la notificación.

LA VACUNA LLEGARÁ A BALEARES EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

La medida de vacunar a todos los adolescentes de entre 12 y 18 años es una decisión Estatal de obligado cumplimiento en todas las Comunidades Autónomas. El tiempo para implementar la vacuna es hasta finales de 2021 y en Baleares todavía no se ha empezado. La coordinadora del servicio de vacunas de Salud Publica, Antonia Galmés, ha explicado que el retraso que llevan se debe a la tramitación administrativa y no cree que tenga una consecuencia importante. De esta manera, explica, ''se sustituirá la vacuna de la meningitis C por la de los 4 componentes'' y confía en que se implante en el último trimestre de este año con una previsión de 11.000 vacunas en 2019 y hasta 40.000 en 2020.