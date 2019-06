Las cabras invaden las casas de lujo y calles de Andratx

Cada verano, las cabras salvajes bajan de la montaña en busca de agua a las zonas urbanas de Andratx. En su ruta, los animales entran en las casas, destrozan los jardines y provocan problemas de tráfico, además de sustos a los vecinos que ya conviven con ellas.

El regidor de Medio Ambiente de Andratx, Llorenç Suau, reconoce que afortunadamente no han tenido ningún susto grave aunque asegura que esto podría provocar un accidente, ya que algunos ejemplares llegan a enfrentarse a la gente. ''Hasta el momento gracias a dios no ha pasado nada, ya que van a las urbanizaciones donde el tráfico es más lento. Llega un momento que las cabras más grandes se enfrentan a la gente, no es fácil sacarlas de un jardín. El problema es tan grande que aunque se quiten dos o tres cabras no se soluciona el problema''.

Llorenç Suau ha explicado que el Ayuntamiento ha trabajado para eliminar las cabras que no son autóctonas pero eso no es suficiente. Por eso, el nuevo equipo tiene previsto poner en marhca un nuevo proyecto junto a Natura Parc. De esta manera, se instalarán unas jaulas modulares por el municipio para poder así atrapar a estos animales y que disminuya la población de cabras en la zona urbana del municipio de Andratx y también tenerlas controladas. Suau asegura que ''en verano, atraídas por el agua, sería fácil cogerlas y reducir así la población de cabras. El problema de las cabras es qué hacer con ellas. Nosotros no tenemos infraestructuras como para darles salida. A través de Natura Parc, ellos sí tienen sus sistemas y métodos para dar salida a estas cabras. No pueden volver a soltarlas porque si no, no se resuelve el problema''

Este verano, está previsto que eliminen entre 500 y 1.000 cabras.