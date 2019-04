Ni selección ni WNBA, este verano será distinto para Alba Torrens, quien tras conquistar el doblete, Euroliga y liga rusa con el Ekaterimburgo, ha revelado este lunes junto a la Federación Española de baloncesto que no podrá defender la camiseta de España por una lesión de rodilla que ya le impidió jugar por el título ante el Dinamo Kursk, mismo rival ante el que conquistaba su quinta Euroliga. Precisamente ante el seleccionador Lucas Mondelo. España se queda por lo tanto sin su mejor jugadora para el Eurobasket de Letonia y Serbia.

Alba Torrens ha declarado a los medios de la Federación Española de baloncesto que arrastra “una lesión en la rodilla. He intentado recuperarla por todos los medios para poder estar en las mejores condiciones con mi club y con el objetivo de estar este verano con la Selección. No ha sido así. Ahora necesito parar de competir para poder trabajar y recuperarme de esta lesión. Por esta razón este verano no podré estar con la Selección para disputar el Eurobasket. Desde hoy quiero enviar todo mi apoyo y energía al equipo, a mis compañeras, para afrontar este nuevo reto. Y desde hoy mismo me pondré a trabajar para poder estar en las próximas citas de la selección y de mi club”.

La jugadora de Binissalem se perderá su primera cita desde el verano de 2008, cuando debutó con la Selección Absoluta en los Juegos Olímpicos de Pekín. Torrens con la selección ha sumado "8 medallas (dos de Oro, dos de Plata y cuatro de Bronce) en un total de 166 partidos oficiales con la camiseta nacional".