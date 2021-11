Ver en directo Los Premis Populars 2021. Rafa Nadal, premio Popular de Honor de COPE Baleares

Ver en directo Los Premis Populars 2021 el lunes 29 de noviembre a las 20:30 horas. Rafa Nadal, premio Popular de Honor de COPE Baleares

En esta nueva edición, en tiempos de recuperación de la pandemia, se cumplen 42 años de los premios de mayor trayectoria en nuestras islas. Xavier Bonet, director de COPE Baleares, ha proclamado hoy en directo en “La mañana en Baleares” los Premis Populars 2021.

Este año entregamos un Premi Popular d’honor a Rafa Nadal, por haber trascendido el mundo del deporte y ser un gran “embajador” de Mallorca y nuestros mejores valores en el mundo.

Los Premis Populars de este año son:

Joan Cardona: por devolver la gloria a la vela balear con una medalla olímpica en Tokio.

por devolver la gloria a la vela balear con una medalla olímpica en Tokio. Agromart: por reconocer que el éxito de hoy hunde sus raíces en la aportación de sus antepasados y la tradición de la “pagesia” mallorquina.

por reconocer que el éxito de hoy hunde sus raíces en la aportación de sus antepasados y la tradición de la “pagesia” mallorquina. Antoni Parera Fons: por conjugar su talento con el de grandes músicos de todos los tiempos.

por conjugar su talento con el de grandes músicos de todos los tiempos. Associació Adaa: por valorar y facilitar la misión de los acompañantes de los enfermos cuando la enfermedad exige abandonar temporalmente Mallorca.

por valorar y facilitar la misión de los acompañantes de los enfermos cuando la enfermedad exige abandonar temporalmente Mallorca. Fundació La Sapiència: por su constancia y disponibilidad para atender necesidades de personas vulnerables.

La entrega de estos reconocimientos supone un aplauso público a personas y empresas que consiguen encarnar grandes valores de la identidad mallorquina y los mantienen en el tiempo. Los premiados de este año destacan por la conexión de su esfuerzo y trabajo con el de nuestros predecesores, reconociendo que a ellos se debe la agudeza de su visión.

Este año la entrega de los premios tendrá lugar el lunes 29 de noviembre a las 20:30 horas en Es Molí des Comte, cumpliendo con las medidas de protección y seguridad que marca el protocolo COVID-19. Presidirán el acto el obispo de Mallorca, el presidente de la Cadena COPE y las principales autoridades locales, así como destacados representantes de la sociedad civil.

Desde su primera edición, en 1980, los “Premis Populars” reconocen el buen trabajo y la trayectoria sostenida en el tiempo de personas e instituciones que contribuyen y mejoran la vida de nuestra comunidad. Con su proclamación hoy culmina el proceso de dos jurados: el de los jefes de departamento de COPE Mallorca y el de un grupo de asesores formado por Biel Mulet, Nicolás Pomar, Andreu Genovart, Kety Isern, Lluís Piña, José Luis Roses y Apolonia Ramis.

Premi Popular d’Honor: Rafa Nadal

Después de recibir el Premi Popular en el año 2005, reconocemos ahora con un Premi Popular d’Honor la trayectoria de Rafael Nadal Parera, quien no ha dejado de estar en el top 10 de los mejores tenistas del mundo desde su explosión deportiva, hasta ahora 16 años, incluso habiendo tenido paros forzosos por sus convalecencias. Ganador de 20 Grand Slam, nadie ha ganado 13 veces un torneo del Gran Slam, como Roland Garros, y nadie ha ganado un Grand Slam durante diez años de manera consecutiva. Rafa Nadal es algo más que el cuarto tenista de la historia en número de títulos. Si algo ha tenido la trayectoria de Rafael es la capacidad de mejora constante, la voluntad y el sacrificio para no conformarse y querer ser mejor, exigencias que sólo pueden partir de una gran pasión por su deporte. La excelencia deportiva en el caso de Rafael es también la excelencia en los valores personales de un buen deportista, sin malos gestos en la pista, sin salidas de tono, reconociendo al adversario en las pocas derrotas, nunca un mal ejemplo para los jóvenes que le admiran, sean aficionados o deportistas. No se trata sólo de sacrificio en la pista, de la voluntad que le ha hecho una leyenda en el mundo entero por su persistencia y su capacidad para no dar un punto por perdido, es también carismático por los valores que siempre ha transmitido: superación, sacrificio, pasión, humildad, empatía. Grandeza por no creerse más que nadie por ser un gran deportista, de ayudar en lo que pueda a su comunidad. Desde grandes gestos como ayudar a los afectados en plena pandemia junto a su amigo Pau Gasol y a través de la Cruz Roja, o ayudar a sus vecinos de Sant Llorenç en medio de la angustia llena de barro. Pero éstas, aunque importantes son hechos concretos, y en su caso no se trata de una acción concreta sino de una trayectoria, y esa trayectoria es la que le define como el mallorquín más universal y el mejor deportista español de todos los tiempos. Nadie ha conseguido más que él en el deporte español, y nadie lo ha hecho como él. Por todo ello, es para nosotros un honor poder honrar la trayectoria legendaria de un deportista y una persona sin igual que hace de nuestra tierra un ejemplo de excelencia para siempre.

Premis Populars 2021

Joan Cardona

Joan Cardona Méndez ha devuelto la gloria a la vela balear, nada menos que 25 años después de la anterior medalla olímpica en vela. Joan ha logrado este verano en Tokio la medalla de bronce en la clase Finn. Desde pequeño Cardona sabía lo que era darlo todo en el deporte, lo saben aquellos que han tenido que dejar su casa y a su familia para intentar progresar en el deporte. Muy pronto dejaba su Mahón nadal, con 15 años, para instalarse en Palma y trabajar en la disciplina del RCNP donde no ha parado de crecer. Joan Cardona, con sus 23 años, ya forma parte de un pequeño grupo de regatistas de las islas que han conseguido inscribir su nombre en el medallero olímpico, Cardona lo ha conseguido además tras superar una etapa de especial dificultad también para los deportistas como ha sido el último año y medio.

Agromart

Agromart nació de la unión de cuatro hermanos mallorquines que quisieron seguir la tradición de sus padres: el campesinado. Hace 8 años abrieron la primera tienda Agromart Balear en el municipio de Porreres. Y hoy ya son 22 las tiendas repartidas en diferentes puntos de Mallorca. Su objetivo es dignificar y profesionalizar el arte de la pagesia Balear para poder llevar al mayor número de personas productos de la máxima calidad. Estos productos son fruto de la tierra, el esfuerzo y la experiencia de generaciones pasadas. Los cuatro hermanos aprendieron de sus raíces el valor de aquello que no se puede pagar con dinero y se esmeran en transmitirlo a empleados, proveedores, clientes…

Toni Parera Fons

Antoni Parera Fons es un pianista, compositor y productor musical de Mallorca. En los años 60 y 70 se dio a conocer como cantautor. Sus canciones han sido interpretadas por autores como María del Mar Bonet, Josep Carreras y Monserrat Caballé. Como productor, ha grabado cientos de obras, con autores de prestigio como Jaume Aragall, Joan Pons o Antoni Ros Marbà. También ha dirigido grabaciones con Alfredo Kraus, Montserrat Caballé o Plácido Domingo. Ha publicado más de 250 títulos, con discos interpretados por artistas de prestigio internacional. Como compositor, es autor de música sinfónica, ópera, música coral, cantatas, canciones orquestales y música de cámara. Es autor del himno de los Juegos Paralímpicos de Barcelona de 1992.

Associació ADAA

L’Associació D’ajuda a l’Acompanyant del Malalt de les Illes Balears ofrece alojamiento gratuito y apoyo a familias que, debido a una enfermedad grave (por hospitalización o tratamiento médico), se ven obligadas a dejar su hogar en Baleares para desplazarse a otra comunidad autónoma,. La Asociación busca continuamente la forma de que esta ayuda sea lo más completa posible y de la mejor calidad. Su intención es prestar una atención especial al bienestar del acompañante del enfermo, pues la persona cuidadora tiene un papel fundamental para la recuperación del paciente, y por ello, merece sentirse cuidada.

Fundació La Sapiència

La Fundació Social La Sapiència nace en 1976 para cubrir las necesidades de trabajadores de la hostelería que en temporada baja sufrían falta de recursos y vivienda. La iniciativa surgió de un grupo de religiosos y laicos que pusieron la entidad en manos del Bisbat de Mallorca. Con el cambio de los tiempos la Fundación ha sido un termómetro para detectar las necesidades que hay en la calle. Así, en colaboración con la administración (IMAS), gestiona distintas casas de acogida (“Casa de família”, Ruberts, Es Molinar, Son Ribas); así como grupos ocupacionales y de inserción que, financiados por el IMAS, se ofrecen con una buena calidad y coste en la finca de Binicanella. Algunos de los servicios son propios de la Fundación, como la atención a personas que no entran en el marco legal, o la contratación de quienes habiendo acabado un programa de inserción no están a la altura de las ofertas de empleo del mercado.