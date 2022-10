Vecinos de Paguera desesperados por los atascos tras el desvío de la circulación por el cierre del túnel

A las críticas de los vecinos de Andratx se suman los residentes de Paguera que se muestran desesperados ante los problemas de movilidad que se están generando en este núcleo de Calvià por donde se desvía el tráfico de los coches procedentes de Palma hacia Andratx.

Hace una semana que se retomaron las obras del túnel de Son Vic que han llevado al cierre de uno de los sentidos de circulación y ya hay largos atascos. A partir del 2 de noviembre se cerrarán ambos sentidos.

Los vecinos de Paguera nos hacen llegar su preocupación y desesperación"llevo una hora parado y solo he avanzado 300 metros, tardaré más de una hora en llegar a casa".

Nos relatan que hasta los transportistas que vienen con los trailers a descargar a uno de los supermercados de Paguera han decidido solo venir los domingos porque los atascos no les permiten llegar al barco de regreso a tiempo. "Los autobuses están atascados y las paradas llenas de usuarios del TIB desesperados porque no pueden coger el bus, lo que antes se hacía en una hora ahora tardan 4 horas", relata este residente de Paguera que denuncia que no se ha tenido en cuenta que una sola calle no puede asumir el intenso tráfico de esta zona.

Asegura que en Paguera no hay descanso posible, "no podemos movernos y es imposible salir si cierran el túnel". Critica además que solo haya dos operarios con compresores trabajando y le recrimina al conseller de infraestructuras y movilidad que dijera que ya no hay retenciones "es mentira, hay atascos todo el día".

"Si hay tráfico no se pueda trabajar de día y pide que se haga de noche", este ciuddano apoya la reclamación del Ayuntamiento de Andratx que ha pedido que no se cierre el túnel. La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, insiste en que se debería permitir la circulación y trabajar en las obras por la tarde-noche algo que descarta el conseller Iván Sevillano.

Las obras en este túnel se prolongarán hasta marzo según las previsiones del Consell de Mallorca.