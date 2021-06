Un vecino de Palma cambia de eléctrica para ahorrar y le llega una factura de 2.000 euros

Un hombre de Palma se lleva un buen susto al recibir la factura de la luz. Vive solo y sus facturas mensuales rondan entre los 55 y los 60 euros, aunque en el mes de abril recibió una factura de 1.822 euros.

Juan Carlos decidió cambiarse en marzo de compañía eléctrica para pagar menos. Sin embargo, el segundo mes tras el cambio no recibió la factura. La compañía le explicó que habían tenido un problema informático y que no se preocupara. Pero en mayo le llegaron dos facturas, la de mayo y la de abri. Esta última ascendía a 1.822 euros.

"Me quedé en shock, no entendía nada. Mis consumos siempre han estado en menos de 60 euros, quizás podría haber sido un poco mayor ese mes, pero esta locura de 2.000 euros en la vida", dice Juan Carlos.

Además, Juan Carlos revisó los consumos y hay más cosas que no le cuadraron. "Cuando empiezo a revisar los consumos, veo que normalmente gasto entre 250-350 kilovatios al mes. Y en este mes de abril tengo consumidos 10.001: es imposible, me saltarían todos los plomos si consumiera así. Además, la factura señala que solo hay consumo eléctrico la última semana de abril, las tres primeras no, por lo que tiene que ser un error, he consumido todas las semanas como habitualmente", explica el afectado.

Juan Carlos ha interpuesto tres reclamaciones a la empresa eléctrica. Desde ENDESA, su portavoz María Magdalena Frau, tranquiliza al cliente. Tras analizar lo ocurrido han comprobado que fue un error y deberán llevar a cabo una refacturación. Explica que se hizo una reprogramación automática de su contador y de aquí surgió el error. Lamenta lo ocurrido y asegura que de inmediato lo solucionarán.