Si vas a Mallorca en Semana Santa 2020, no te pierdas...

Mallorca es una isla en la que hay muchas cosas que hacer en cualquier época del año, por lo que si decides pasar esta Semana Santa 2020 en Palma o en algún pueblecito y no te gustan las procesiones, no te puedes perder los planes que te ofrecemos en algunos de los rincones y restaurantes con más encanto. ¡Y para todos los públicos: desde los más baratos a los más lujosos y exclusivos, e incluso gratis!

La primavera en Mallorca es muy agradable, aunque en abril lluvias mil, por lo que si eres friolero quizás es demasiado pronto para bañarse en las cristalinas aguas de la isla y recorrer sus playas, aunque los planes no acaban aquí. Te proponemos cinco lugares de interes para visitar que no son los típicos.

Visita la Rafa Nadal Academy. Uno de los mejores deportistas del mundo nació en Mallorca, concretamente en Manacor. Y ahí mismo es donde ha construido una academia deportiva que da mucho de sí: alojamiento; centro fitness y spa; cafetería y restaurante; centro de salud de spa y un centro de salud deportiva. Además, merece la pena visitar sus increíbles instalaciones y su museo, que cuesta 15 euros por adulto, 10 euros los niños menores de 12 años y 12 euros si eres mayor de 65.

La isla de Cabrera. Es un archipiélago situado al sur de Mallorca, cerca de la Colonia de Sant Jordi. Desde el puerto de este pueblo salen barcos hacía la isla que hacen circuitos muy recomendables: desenbarcan en Cabrera, donde puedes visitar el castillo y sus alrededores, y luego pasan por la cueva azul, una fantástico lugar que no olvidarás. Los precios rondan los 40 euros por adulto y unos 20 por niño, aunque hay diferentes empresas para escoger.

Fábrica de vídrio Gordiola. Un plan diferente y original en Mallorca es visitar la única fábrica y tienda de vídrio soplado de la isla. Desde 1719, la familia Gordiola elabora piezas únicas de forma artesanal en esta longeva fábrica que está situada en la carretera Palma – Manacor, en el kilómetro 19. Además, podrás disfrutar de una exposición y de un museo donde se explica la historia del vidrio en diferentes lugares, culturas y épocas. Durante el mes de abril está abierta de lunes a sábados de 9 a 18 horas y los hdomingos de 9 a 13.30 horas.

Otra atracción turística que no puedes perderte al visitar Mallorca es el tren de Sóller. Se trata de un ferrocarril de vía estrecha con un ancho de vía de 914mm. Realiza un trayecto muy especial que va desde Palma a Sóller pasando por la Sierra de Alfábia. Una excursión preciosa que culmina en uno de los pueblos más bonitos de la isla y que tienes que ver. El trayecto de ida y vuelta cuesta 25 euros y puedes cogerlo en Eusebio Estada, 1, junto a la plaza España de Palma.

Cap de Formentor. En el extremo norte de Mallorca se encuentra este lugar mágico que brinda una de las mejores vistas de la isla. Se trata de una península de 20 kilómetros que está al norte del puerto de Pollença. También es conocido como el punto de encuentro de los vientos y su carretera no es para débiles, pero al final de este largo recorrido encontrarás un lugar de ensueño.

Idyllic view of Lighthouse at Cap Formentor Majorca island, SpainAlex

DÓNDE HACERSE UNA FOTO

Si eres de los que durante sus vacaciones le gusta inmortalizarlo todo y hacer mucho postureo en Instagram, no te puedes perder algunos de los lugares más bonitos de Mallorca. Si vienes en semana Santa no te pierdas la Catedral de Mallorca. Su arquitectura y sus grantes vidrieras te fascinarán. Durante el jueves santo, el viernes santo y el lunes de pascua no es posible hacer visitas guiadas, pero sí que puedes descubrirla por tu cuenta. Además, el domingo 12 de abril, el día de Pascua, vienen los Reyes de España a la misa y a hacerse la tradicional foto en las puertas de la Seu. Si tu estancia se alarga más días, también podrás optar por las visitas guiadas de la catedral. Entra en la web www.catedraldemallorca.org, clica en "entradas" y por unos 12 euros podrás escuchar todas las curiosidades de este longevo edificio.

Otro de los lugares más bonitos de Mallorca, y que en abril todavía no está demasiado concurrido, es el mirador de na Foradada. Cuenta con un pequeño bar al aire libre en medio de la Serra de Tramuntana donde podrás disfrutar de una maravillosa y dorada puesta de sol, aunque cualquier momento del día es bueno para contemplar las vistas. Está siatuado en el término municipal de Deià y está muy escondido entre la fauna de la sierra. Su nombre hace referencia a uno de los accidentes geográficos más curiosos de la isla, ya que se trata de una roca agujereada y larga.

Otro de los lugares ideales para tomarse una fotografía en Mallorca, que también se encuentra en la Serra de Tramuntana, es sa Calobra y el Torrente de Pareis. Probablemente sea uno de los lugares más visitados por los turistas durante la temporada alta, por lo que si tienes la oportunidad de verlo durante el mes de abril te llevarás una imagen mucho más espectacular. Su acceso es un poco complicado. Pertenece al municipio de Escorca y la carretera de acceso es espectacularmente bonita y peligrosa: 14 kilómetros llenas de curvas muy pronunciadas. Puedes acceder en coche, en transporte público o haciendo una excursión andando desde Sóller o incluso en barco desde el puerto de Sóller.

QUÉ COMER EN SEMANA SANTA

Sin duda, la Semana Santa es una de las épocas del año para los autóctonos por su gastronomía, por lo tanto, si vienes en abril, no te olvides de probar los platos típicos de comida mallorquina. Las panades son la comida más típica de estas fechas. Las familias se reúnen para hacer decenas y decenas para comerselas durante los días festivos. Podrás encontrarlas en cualquier panadería prácticamente. Es una fina masa, que puede ser salada o dulce, que tiene una forma redonda y está rellena de carne o pescado, de guisantes y sobrasada normalmente y cocidas al horno.

Otro de los platos típicos de estos días es el frito mallorquín. Se tiene constancia de que este manjar existe, al menos, desde el siglo XIV. Se elabora a partir de la carne, el hígado y la sangre del cerdo y cordero. Además, se fríe con aceite, patatas, cebolla, tomate y pimientos.

Y para poner el broche final a tus comidas: robiols y crespells. Los crespells son pastas dulces de diferentes tamaños. Los robiols, en cambio, son más parecidos a las empanadas, ya que son unos “sobrecitos” elaborados con una masa dulce que se llenan de diferentes sabores. Los más típicos son los de mermelada, cabello de ángel o requesón. Aunque también podrás encontrar de chocolate, crema y otras variedades que se convertirán en tu postre ideal durante tu estancia en Mallorca.

RESTAURANTES DE MALLORCA

Mesón Ca'n Pedro es uno de los restaurantes más típicos de la isla y se encuentra en Palma, en Génova (calle del Rector Vives, 14). Es un lugar con mucho encanto y grande, perfecto para ir en familia. Sirven comida mallorquina de todo tipo, además de carnes y pescados. Su precio medio ronda los 35 euros por persona.

Xisco Kamal - Kamal Fotografía

Celler Sa Premsa: ¿Qué mejor que poder disfrutar de una cocina como en casa en el centro de Palma? Frito de matanzas, lengua con alcaparras, sopas mallorquinas, berenjenas rellenas, arroz brut, gató con helado de almendra, y un largo etcétera, son algunas de las especialidades de este restaurante de comida típica mallorquina, que podrás disfrutar a muy buen precio. Se encuentra en la plaza Obispo Berenguer de Palou, 8.

Otro de los clásicos de la comida de la isla es Es Cruce. Este enorme restaurante está en Vilafranca de Bonany, un pueblo que se encuentra a unos 40 kilómetros de la capital. Podrás comer un arrós brut o caracoles a muy bajo precio. Es un lugar ideal para ir en familia.

Si prefieres comida mediterránea, aunque no tan típica de Mallorca, puedes ir a restaurantes como Sal de Cocó, en la Colonia de Sant Jordi. Es un restaurante elegante, donde se sirve cocina de autor con influencia dela zona. El restaurante se encuentra en el Moll de Pescadors y su precio es más elevado que los anteriores.

Y nuestra última recomendación es Casa Manolo, un restaurante de marisco que está en Ses Salines y es muy concurrido por los turistas y visitantes de Mallorca. Entre las especialidades de la casa se encuentra el arroz caldoso y el calamar de potera. Lo encontrarás en la plaza de Sant Bartomeu, 2 del municipio de Ses Salines. Muchos lo recuerdan como el mejor marisco y pescado de la isla.

NO OLVIDES LLEVARTE UNA ENSAIMADA

Antes de volver a casa debes hacer una parada obligatoria en alguno de los mejores hornos de la isla. En Forn des Teatre está especializdo en ensaimadas de todo tipo: lisas o de sabores (cabello de ángel, crema, crema quemada, chocolate, etc). Sea cual sea tu elección, no te defraudarán. Además, es un lugar con mucho encanto y que conserva una fachada del siglo XIX. Se encuentra en la plaza Weyler, 9.

Otro producto que no deberías olvidar de Mallorca es la sobrassada. Una buena opción para escoger una puede ser pasear por el Mercado del Olivar. Un tradicional punto de encuentro de la ciudad donde hay muchas paradas: carnicerías, charcuterías, pescaderías, bares y un largo etcétera. Ahí podrás ojear muchas sobrasadas y escoger la que más te guste.

Además, ¡deberías acompañarla con algo! Una muy buena opción son las quelitas. Las encontrarás en cualquier mercado o supermercado por menos de dos euros.