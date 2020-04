Valmaseda: “La temporada de verano no la vamos a perder”

Hablamos con Fernando Valmaseda, CEO del Grupo RV EDIPRESS. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, martes 21 de abril de 2020. Aquí puedes leer algunas de las reflexiones de Valmaseda.

Estamos ante una situación compleja, pero remontable. La temporada de verano no la vamos a perder, es momento de poner todo el talento a disposición de las empresas y crear nuevas fórmulas de comercialización. No lo hará de forma inmediata por las medidas de seguridad que se van a aplicar, es cierto que no se va a paralizar y ese es el primer mensaje que debemos dar a todos los que hablan de que hemos perdido la temporada, de que hasta el 2021 no se recuperará.

La iniciativa #QuédateEnEspaña está diseñada por RV Edipress, porque consideramos que el comportamiento turístico inicialmente será el de viajar por nuestro país. En el sector del turismo hay dos grandes variables que determinan a la hora de viajar y elegir destino: la seguridad y la incertidumbre. Y España, con todo lo que estamos viviendo y con las medidas que se están promulgando, será un destino seguro y, por lo tanto, la gente, al margen de las medidas legales que se van a establecer tanto de salida del país como de entrada de viajeros, creo que el viajero nacional querrá descubrir nuestro país.

Es el momento de incentivar nuestras empresas, incentivar los restaurantes, nuestros destinos, museos, nuestras empresas de turismo rural, otras empresas de actividades, etc. Creo que España es muy diversa y tiene todos los productos turísticos para quedarse. Considero que la opción de desplazarse en coche será la opción mayoritaria. Las empresas evidentemente tendrán que reaccionar ante esta crisis y por lo tanto los periodos vacacionales también que se van a ir extendiendo hacia julio, agosto, septiembre y octubre.

Baleares y Canarias son dos comunidades autónomas cuyo modelo de negocio fundamentalmente es el sector turístico, y precisamente en los archipiélagos es donde menos casos de coronavirus se están dando, con que es donde más seguridad hay, con lo que el viajero nacional va a pensar en Canarias, va a pensar en Baleares como lugares seguros. Tenemos que ver qué va a pasar con los vuelos, qué normativa se establece para el distanciamiento social.