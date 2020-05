Usuarios y chóferes de la EMT de Palma reclaman más frecuencias para evitar masificación en los buses

Desde el lunes coincidiendo con el inicio de la fase 1, el servicio de la EMT de Palma funciona al 80%, aunque los vehículos solo deben ocuparse hasta la mitad de su capacidad. Los chóferes reconocen que durante las horas puntas esta capacidad no es suficiente, ya que hay mucha gente que se desplaza habitualmente, aunque el servicio se ha reforzado en determinadas zonas. Los conductores, poco a poco, se van sintiendo más seguros debido a que ya se han implantado mamparas en los 70 autobuses que hasta ahora no tenían.

También se suceden las críticas por la falta de frecuencias por parte de los usuarios del transporte público en Palma. Denuncian que dentro de los vehículos no se puede cumplir la distancia de seguridad

@EMT_Palma Gracias por hacer que una de las lineas con mas afluencia (4) solo pase cada 20-30 minutos provocando que se llene y no se cumpla la distancia de seguridad. Pero luego no dejáis entrar sin mascarilla. Me he tenido que rozar con más de 10 personas solo para entrar... pic.twitter.com/VbgR5mMpKn