¿El uso prolongado de las mascarillas supone algún riesgo para la salud?

Y otro de los tantos comentarios que se escuchan entre los ciudadanos es el riesgo que puede tener el uso de la mascarilla. Los expertos advierten de que no existe nada negativo en estos elementos de protección e insisten en que no provocan ningún problema respiratorio. Desde el inicio de la pandemia, se han producido visitas a los neumólogos por este asunto.

No hay ningún riesgo comprobado que demuestre que la mascarilla pueda ser peligrosa para la salud de las personas. El neumólogo de la clínica Miramar, Hernando Gómez, asegura que por llevarla muchas horas no va a ocurrir nada y recuerda que muchos profesionales de la salud, antes de la pandemia, ya hacían uso de ellas durante incluso 5 y 6 horas.

Aunque puede resultar agobiante o molesto, destaca el doctor que las personas no van a estar respirando su propio carbónico mientras la usen, ya que este elemento filtra el aire y no se acumula en la mascarilla.

Aunque no se ha notado un aumento, lo cierto es que muchos pacientes han acudido a su neumólogo con dudas sobre la mascarilla o solicitar incluso certificados en los que se diga que esa persona no puede usar mascarilla por salud. Insiste el neumólogo Hernando Gómez en que no hay contraindicaciones y asegura que no puede dar un salvoconducto para no utilizarla como no se puede dar un certificado para no utilizar el cinturón de seguridad.