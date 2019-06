Una Noche de Broadway, en el Passeig del Born de Palma

El ciclo de música “Estius Simfònics” de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears empieza el jueves 20 de junio , a las 21:00 h, con el concierto público y gratuito en el Passeig del Born de Palma.

Fragmentos de algunos de los musicales más conocidos será el repertorio escogido para iniciar el ciclo de verano de la Simfònica, dirigido por el maestro Pablo Mielgo y acompañados por los solistas Lydia Fairen y Gerónimo Rauch.

El Passeig del Born de Palma es ya uno de los lugares emblemáticos y tradicionales de la Simfònica, lugar donde este año se podrá escuchar la siguiente programación: The sound of music de R. Rodgers; Flor de Nit de A. Guinovart; Miss Saigon de C. Schönberg, com The Last Night of the World i The Movie in my Mind; Music of the Night – El fantasma de la ópera de A. Lloyd Webber; Els Miserables de C. Schönberg, com Bring Him Home, On my own y West Side Story, apertura de L. Bernstein.

Gerónimo Rauch ha protagonizado Los miserables y El fantasma de la ópera en el West End de Londres, así como Jesucristo Superstar, Chicago, Los miserables y Sunset Boulevard en España. En esta velada mágica nos ofrecerá grandes temas muy populares del repertorio del teatro musical en el que es un gran maestro.

Lydia Fairen, actriz catalana establecida en Madrid desde que empezó su carrera en el teatro musical a los 18 años. Mamma Mia!, La bella y la bestia, High School Musical o Los miserables (interpretando a Eponine) son algunos de los musicales más importantes en los que Fairen ha participado. Actualmente interpreta a “Miércoles” Addams en el musical La Familia Addams, de gira por España.

ESTIUS SIMFÒNICS

"Estius Simfònics" es el ciclo que ofrecerá la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears desde el 20 de junio hasta el 1 de agosto con el Festival Bellver, un concierto público y gratuito en el Passeig del Born de Palma, el 20 de junio, y el concierto de la “Petita Simfònica” en el Palau de Congresos, el 25 de junio.