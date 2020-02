Una mujer irrumpe en el Parlament balear y pide justicia para los niños "violados"

El escándalo de la explotación sexual de menores tutelados ha vuelto a centrar este martes el debate en el Parlament donde durante una de las intervenciones de la Consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, una mujer del público ha interrumpido exigiendo la dimisión de responsables del Govern.

Al grito de justicia para ellos la mujer, de edad avanzada, ha interrumpido en el momento en el que la consellera hacía uso de su turno. La mujer, que exhibía en la mano unas flores blancas, ha exigido a los políticos que no se pasen la pelota unos a otros. La mujer ha sido invitada a abandonar el salón de plenos y así lo ha hecho, al tiempo que reclamaba: "No quiero niños violados, ni maltratados".

Pregunta de la diputada @idoia_ribas (@voxbaleares) a la consellera d'@GOIB_Social, Fina Santiago, sobre els abusos soferts als centres de Es Pinaret i Es Fusteret pic.twitter.com/IrNrhgbjSk — Parlament de les Illes Balears (@ParlamentIB) February 25, 2020

VOX INSISTE RECLAMAR DIMISIONES

La consellera no ha hecho mención a este incidente y ha seguido respondiendo a la diputada de Vox, Idoia Ribas, que le ha vuelto a pedir su dimisión después de denunciar que Fina Santiago, y el defensor del Menor, Serafín Carballo, tenían constancia de la existencia y localización de los pisos en los que los menores tutelados por el IMAS (Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales) eran prostituidos y abusados sexualmente. Santiago que ha explicado que se denunciaron los casos a Fiscalía, si bien, la propia Fiscalía no abre diligencias hasta el 15 de enero de este año tras saltar el escándalo a la prensa.

Ribas ha replicado "no me diga que no puede hacer más y que es la Fiscalía la que no actúa como ha dicho en repetidas ocasiones. Dispone de la abogacía de la Comunidad Autónoma. Si la Fiscalía no actúa podría haber interpuesto acciones penales en los Juzgados. Pero no ha hecho nada”. “Explíquele a los menores violados dónde estaban usted y su Defensor del Menor para defender sus derechos. Yo se lo diré: en sus sillas, cobrando sus sueldos, sin hacer nada para protegerles. Su ineficacia es imperdonable. Si no es capaz de protegerles, cese a su Defensor del Menor y dimita usted”, ha concluido Ribas.

Por su parte, la consellera Fina Santiago ha subrayado que cualquier indicio de delito en los centros de menores del Govern, con prioridad los de carácter sexual, son denunciados ante la Fiscalía.

Su actitud como consellera ante este problema ha sido "absolutamente diligente" para defender a los menores y ha actuado con la "máxima transparencia", ha afirmado Santiago.

La consellera ha pedido a Vox y la oposición que "se pongan a trabajar en serio" para hacer frente a esta problemática para proteger a los menores.