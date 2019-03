Una misionera de Mallorca vive en primera persona la tragedia del ciclón de Mozambique

El ciclón Idai está dejado a su paso un reguero de muerte y destrucción, y las peticiones de ayuda se multiplican.

Mallorca Misionera cuenta con una religiosa en Mozambique, Sor María Juliana Calvo, de la Congregación de Siervas de María. Es la superiora del Monasterio "Mater Dei Ame Awe Mulukú", en Nampula, Mozambique, y ha vivido en primera persona la tragedia: "Nadie imaginaba que el ciclón que había de venir era de tales proporciones". En Beira, una ciudad al sur de Mozambique y una de las más azotadas por el ciclón, los muertos aún no se pueden calcular, ya que el terreno es una auténtica laguna de más de 250 km.

A la tragedia se suma, según Calvo, los problemas de suministro: "Empieza a haber robos, y la luz ha subido un 500%", afirma. "Son varios los factores que han agravado la situación: Por un lado el propio ciclón, de más de 300 km/h. Otro la situación de Beira, que se encuentra por debajo del nivel del mar y no puede desalojar las lluvias torrenciales", comenta María Juliana. "En las aldeas más humildes, de casas de barro y paja, no queda absolutamente nada. Las casas de cemento no tienen techo".

Esta religiosa fue la impulsora de este monasterio de clausura abierta, en la que la vida monástica se conjuga con la atención a un orfanato. En este Monasterio, las monjas (españolas y mozambiqueñas) acogen a unas 60 niñas internas. Esta situación ha hecho que la casa esté completamente desbordada.

En Mozambique, donde Idai ha desatado toda su fuerza, los muertos podrían superar el millar, según fuentes oficiales, y los daños, a estas alturas, son incalculables. Las lluvias no paran de caer y con ellas aumenta el número de edificios e infraestructuras destruidos.