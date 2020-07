Una familia gallega gana una semana de vacaciones en Pollensa

Una madre y su hijo de 15 años, residentes en Galicia, son los afortunados ganadores del premio de una semana de vacaciones en Pollença. Esta familia disfrutará de 6 noches con alojamiento y desayuno en diferentes hoteles del municipio y 6 cenas en restaurantes de la zona.

El sorteo es una iniciativa de la asociación de hoteleros de Pollença, restauradores y comerciantes y cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento. “No me lo podía creer. Nunca me ha tocado nada. Hasta que no llegue a Mallorca no me lo voy a creer del todo” afirma la ganadora del premio, Mamen Teijido.



La ganadora es del municipio coruñés de Ames y había visitado Mallorca en 5 ocasiones. “La primera cuando terminé mi primer año de carrera. Conozco Mallorca pero no Pollença. Aquí solo he estado una vez tomando un café. Tengo muchas ganas de visitar este lugar, en concreto Formentor, he visto fotos espectaculares” afirma la ganadora.



MÁS DE 2.000 PERSONAS HAN PARTICIPADO



En el sorteo, realizado a través del perfil de instagram @visitpollensa, han participado más de 2.100 personas de todo el país y se han recibido más de 7.000 comentarios de seguidores que etiquetaban amigos para poder optar al premio. Se puso en marcha el 12 de junio y el 20 de julio se comunicó el ganador.



De esta manera, los empresarios de Pollença (Mallorca) han querido recompensar el esfuerzo que ha supuesto el confinamiento para las familias.“Muchas de ellas no se podrán permitir unas vacaciones este año por la crisis económica que el COVID-19 está provocando” afirma el presidente de la Asociación de Hoteleros de Pollença, Jaume Salas