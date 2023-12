UGT y CCOO anuncian huelga en Iberia en Navidad

Y si tienes que volar estas navidades te informo de que los sindicatos UGT y CCOO han convocado ocho jornadas de huelga en Iberia, en plenas navidades. Esto es en protesta porque la compañía, dicen, no acepta la prestación del «autohandling» (servicio en tierra prestado por la propia compañía), los paros se producirían los días 29,30 y 31 de diciembre y 1, 4, 5, 6 y 7 de enero.

Los trabajadores de Iberia que tenían como centro de trabajo alguno de los aeropuertos donde ha perdido la licencia, según el convenio colectivo, serían subrogados a la nueva empresa adjudicataria del concurso de Aena. Berta Rubio de UGT explica como se ha llegado a esta situación.

Rubio señala que actualmente no hay ninguna opción de que esta huelga se desconvoque ya que Iberia no cede ante la prestación del autohandling que piden los trabajadores. Por tanto muchos pasajeros se van a ver afectados durante estas fechas. Iberia en este caso no ofrecerá indemnizaciones pero si alternativas de vuelos ya que como dice Rubio, a la gente lo que le interesa, y más en Navidad, es viajar.