TV3 reconoce que el catalán de Barcelona está sustituyendo el menorquín

Hace unos días, la televisión autonómica catalana (TV3) emitía en el programa El Llenguado un especial sobre “El catalán de Menorca y los glosadores”. Concretamente, a los 00:38 segundos de programa, el locutor de TV3 dice “El menorquín recibe influencias inglesas y francesas, pero quien amenaza su autenticidad es el catalán de Barcelona”. Después, en el minuto 30:55, vuelve a afirmar: “Hoy en día, el catalán de Barcelona continua influyendo en el habla de esta isla”.

El presentador de TV3 entrevista a Patricia Romero, una joven de Migjorn Gran, que recopila palabras menorquinas con la intención de que no se pierdan. Romero explica cómo la mayoría de jóvenes menorquines ya no dicen “jo som”, sino “jo sóc”, un catalanismo que en Baleares no se había dicho nunca.

El director de Sa Fundació, el menorquín Joan Pons, considera que "la sinceridad de TV3 reconociendo que el catalán estándar está laminando el menorquín supone una bofetada de realidad para aquellos filólogos y políticos que pretenden negar la realidad, que quieren ser más papistas que el Papa, o en este caso, más catalanistas que los catalanes".

Esta entidad afirma "Patricia Romero tiene más razón que un santo". Si las nuevas generaciones pierden el menorquín, será como perder nuestra identidad. Si el menorquín sigue arrinconado en los ámbitos cultos y formales, si las formas menorquinas siguen siendo suplantadas sistemáticamente por las formas barcelonesas, la identidad del pueblo de Menorca corre grave peligro de desparecer.

Sa Fundació, que trabaja por la defensa del mallorquín, menorquín e ibicenco, felicita la iniciativa de esta joven de Es Migjorn Gran, Patricia Romero, y anima a los jóvenes menorquines a seguir su ejemplo recopilando más palabras menorquinas para que no caigan en desuso o sean sustituidas por catalanismos o castellanismos.