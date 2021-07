Turistas alemanes adelantan sus vuelos por la nueva calificación de Baleares como zona de riesgo

Desde hoy Alemania declara España, y por tanto, las Baleares, zonas de riesgo por la subida en la incidencia de casos por coronavirus. Con esta nueva calificación, los alemanes que regresen de España tienen restricciones, si no están vacunados o han pasado la covid, deben hacer cuarentena de 10 días cuando vuelvan a su país. O de 5 si al quinto día presentan una pcr negativa.

La mayoría han optado por completar sus vacaciones y no avanzar el retorno. Algunos confiesan que han tenido que adelantar sus vuelos para no tener que hacer la cuarentena a la vuelta. Mientras que otros están tranquilos por la situación y destacan las facilidades de estar vacunados. O el caso de una pareja alemana asentada en la isla, que afirma que estas nuevas medidas no suponen ningun problema para ellos.

Audio









Y aunque en la última semana algunos visitantes alemanes han vuelto a casa, los taxistas afirman que aún hay bastante movimiento por la ciudad.

Audio









Unas medidas, las de Alemania, que llegan en temporada alta. Hay zonas como playa de Palma que sí están notando cancelaciones, no solo en hoteles, si no en diferentes locales. Maria Magdalena García tiene una peluqueria en el Arenal y su principal cliente es el alemán. Ha explicado en COPE que habitualmente, los viernes y los sábados muchos alemanes pasaban por la zona, pero que ya está notando que la afluencia empieza a bajar y que muchos han cancelado citas.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El que se va a Alemania no quiere hacer cuarentena si no tiene vacuna y muchos tienen que trabajar, por eso deciden no venir a la isla. En la peluquería de Maria Magdalena llevan más de un año de pérdidas y ya se han visto obligados a hacer recortes.

Audio